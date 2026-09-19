'제트기처럼' 플리마켓 덮친 트럭…모자 숨져

<앵커>



오늘(19일) 낮 경기도 안성의 한 플리마켓 행사장으로 트럭이 돌진하는 사고가 났습니다. 행사장을 찾았던 40대 어머니와 10대 아들이 숨지고, 5명이 다쳤습니다.



배성재 기자가 취재했습니다.



<기자>



주말을 맞아 경기 안성시의 한 공원에서 사람들이 플리마켓 행사를 준비하고 있습니다.



1톤 트럭 한 대가 갑자기 들이닥치더니, 사람과 기물들을 휩쓸고 지나갑니다.



도로에서부터 급가속을 시작한 차량은 이곳에서 행사를 준비하던 사람들을 덮쳤고, 현장은 아수라장이 됐습니다.



[배병화/아파트 경비원 (최초 신고자) : 갑자기 그냥 막 제트기처럼 차가 가는 거예요. '쫙' 하면서. 시동 걸고 얼마 안 돼서 그랬어. 그냥 쏜살같이 이리로 그냥 이거 다 덮치고 간 거예요.]



이 사고로 40대 여성과 10대 아들이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



다른 5명도 골절상을 입거나 호흡 곤란 증상을 보여 치료를 받았습니다.



사고를 낸 60대 남성은 안성시청 기간제 노동자로, 시가 주최한 행사장에 중고 물품을 실어 나르던 중이었습니다.



이 운전자는 차량 급발진을 주장하고 있습니다.



경찰은 목격자와 주변 CCTV 등을 토대로 사고 경위 조사에 나섰고, 안성시도 자체 조사를 벌일 예정입니다.



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SUV 뒷부분이 형체를 알아보기 어려울 정도로 부서졌고 도로 위에선 구조 대원들이 심폐소생술을 실시합니다.



오늘 오전 8시 45분쯤, 용인 세종포천고속도로에서 3.5톤 화물차가 SUV를 들이받았습니다.



SUV에는 남매 부부가 타고 있었는데, 뒷좌석에 있던 50대와 40대 여성은 숨지고, 운전자 등 남성 2명은 중상을 입었습니다.



경찰은 화물차 운전자가 정체 중인 교통 상황을 파악하지 못했던 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 송영훈)