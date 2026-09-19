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BTS·블랙핑크 등 미국 시상식 MTV VMA서 추가 노미네이트

김수현 문화전문기자
작성 2026.09.19 18:15 조회수
BTS·블랙핑크 등 미국 시상식 MTV VMA서 추가 노미네이트
▲ 그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크

방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등이 미국 대중음악 시상식인 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 후보로 추가 지명됐습니다.

현지 시각 18일 MTV VMA 공식 홈페이지에 따르면 새로 발표된 '베스트 그룹' 부문 후보로 방탄소년단, 블랙핑크, 코르티스, 캣츠아이가 이름을 올렸습니다.

또 '송 오브 서머' 부문에서는 캣츠아이의 '후티 프루티'(HOOTIE FRUTTI), 그리고 블랙핑크 제니가 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(DRACULA)가 각각 후보로 지명됐습니다.

방탄소년단은 이로써 '올해의 노래'와 '베스트 K팝'에 '베스트 그룹'까지, 총 3개 부문 후보에 올랐습니다.

방탄소년단은 2019년부터 2022년까지 4년 연속 '베스트 그룹' 부문에서 수상했습니다.

코르티스와 캣츠아이도 총 3개 부문 후보에 올랐습니다.

MTV VMA는 오는 27일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열립니다.

(사진=빅히트뮤직·YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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