민주당, 김승원 사퇴에 "살신성인…사퇴 결정 존중"

▲ 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서고 있다.

민주당은 오늘(19일) 김승원 법무부 장관 후보자의 사퇴와 관련해 "결정을 존중한다"는 입장을 밝혔습니다.동시에 김 후보자의 '신약 임상실험 승인 청탁 의혹'을 집중 제기해 온 무소속 한동훈 의원을 향해서는 수사 기록 유출 의혹의 전말을 밝힐 것을 촉구했습니다.박성준 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 "국정에 부담을 더해서는 안 된다는 결단"이라며 "고뇌에 찬 결정을 존중한다"고 말했습니다.이어 "민주당은 더 낮고 겸손한 자세로 경청하며 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.국회 법제사법위원장인 서영교 의원은 "안타깝지만 결단을 존중한다"고 밝혔고, 강득구 민주연구원장은 "개인의 정치적 이해득실을 넘어 국가와 국민을 먼저 생각한 공직자다운 자세"라고 SNS에 적었습니다.민주당은 김 후보자 낙마를 계기로 한 의원의 수사 기록 유출 의혹을 정조준하며 진실 규명을 촉구했습니다.전용기 최고위원은 "후보자의 사퇴로 모든 의혹 제기 과정까지 정당화되는 것은 아니다"라며 "이제 한 의원이 답할 차례"라고 지적했습니다.그는 "한 의원이 공개한 '기소 계획 보고서' 등 수사 관련 자료로 보이는 문건이 어디에서 나왔고 어떤 경로로 한 의원의 손에 들어갔는지 철저히 밝혀야 한다"며 "비공개 수사자료가 부당하게 유출되고 정치적으로 활용됐다면 자료를 건넨 사람과 이를 이용한 사람 모두 법에 따라 엄정하게 책임을 물어야 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)