민주당, 김승원 사퇴에 "살신성인…사퇴 결정 존중"

▲ 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 사퇴 기자회견을 마치고 국회 소통관을 나서고 있다.
민주당은 오늘(19일) 김승원 법무부 장관 후보자의 사퇴와 관련해 "결정을 존중한다"는 입장을 밝혔습니다.
동시에 김 후보자의 '신약 임상실험 승인 청탁 의혹'을 집중 제기해 온 무소속 한동훈 의원을 향해서는 수사 기록 유출 의혹의 전말을 밝힐 것을 촉구했습니다.
박성준 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 "국정에 부담을 더해서는 안 된다는 결단"이라며 "고뇌에 찬 결정을 존중한다"고 말했습니다.
이어 "민주당은 더 낮고 겸손한 자세로 경청하며 국민주권정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.
국회 법제사법위원장인 서영교 의원은 "안타깝지만 결단을 존중한다"고 밝혔고, 강득구 민주연구원장은 "개인의 정치적 이해득실을 넘어 국가와 국민을 먼저 생각한 공직자다운 자세"라고 SNS에 적었습니다.
민주당은 김 후보자 낙마를 계기로 한 의원의 수사 기록 유출 의혹을 정조준하며 진실 규명을 촉구했습니다.
전용기 최고위원은 "후보자의 사퇴로 모든 의혹 제기 과정까지 정당화되는 것은 아니다"라며 "이제 한 의원이 답할 차례"라고 지적했습니다.
그는 "한 의원이 공개한 '기소 계획 보고서' 등 수사 관련 자료로 보이는 문건이 어디에서 나왔고 어떤 경로로 한 의원의 손에 들어갔는지 철저히 밝혀야 한다"며 "비공개 수사자료가 부당하게 유출되고 정치적으로 활용됐다면 자료를 건넨 사람과 이를 이용한 사람 모두 법에 따라 엄정하게 책임을 물어야 할 것"이라고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
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