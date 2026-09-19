청와대 "김지용, 좀 꼼꼼히 살펴보고 있어…정리 시점 말하기 어려워"

▲ 김지용 중대범죄수사청장 후보자

강유정 청와대 수석대변인은 오늘(19일) 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자로 지명된 김지용 변호사에 대한 추가 검증에 대해, "좀 꼼꼼히 살펴보고 있다"고 밝혔습니다.강 수석대변인은 이날 MBC 라디오에 출연해 '중수청장 후보자 지명 문제가 언제 정리되느냐'는 진행자 질문에 "아직 추가 검증을 하는 것으로 알고 있어 시점을 말하기는 아직은 어렵다"면서 이같이 말했습니다.강 수석대변인은 "많은 분들이 (김 변호사에 대해) 이런저런 말씀들을 해주시지 않느냐"며 "그 말씀들을 흘리지 않고 지금 그 부분에 대해서도 추가 검증을 하고 있다"고 전했습니다.앞서 윤호중 행정안전부 장관은 지난 7일 김 변호사를 초대 중수청장 후보자로 제청했고, 청와대는 당초 이 대통령이 김 변호사를 후보자로 지명하기로 했다면서 조만간 국회에 인사청문회를 요청할 것이라고 밝힌 바 있습니다.하지만 이 대통령은 지난 10일 프랑스 방문을 마치고 귀국한 뒤 추가 검증 지시를 내렸고, 아직 국회에 인사청문요청안이 제출되지 않은 상황입니다.재검증 지시는 범여권 강경파들을 중심으로 검찰 출신인 김 변호사가 과거 검찰 개혁에 반대해 온 인물이라며 반대하고 있는 점이 추가 검증의 이유란 분석이 지배적입니다.특히 민주당 소속의 추미애 경기지사는 김 변호사를 '밀정'과 나치 전범인 '아돌프 아이히만'에 빗대며 "내란 세력에 업혀서 왜 전전긍긍하냐"고 강도높게 비판하고 있습니다.(사진=연합뉴스)