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이틀 늘자 2배 '쑥'…추석 '국내 여행' 급증

심우섭 기자
작성 2026.09.19 16:49 수정 2026.09.19 17:27 조회수
이틀 늘자 2배 '쑥'…추석 '국내 여행' 급증
추석 연휴가 닷새에서 일주일로 이틀 늘어나면서 내비게이션 목적지를 국내 여행지로 설정한 양이 약 두 배로 늘어난 것으로 나타났습니다.

티맵모빌리티가 2024년과 2025년 추석 연휴의 목적지 상위 1천 개 장소에 대한 설정 데이터를 분석한 결과 여행·레저 목적지 설정 건수가 연휴 직전 같은 기간보다 각각 145.3%, 287.5% 증가한 것으로 집계됐습니다.

콘도·리조트 목적지 설정 건수는 2024년 303.1%, 지난해 812.4% 급증해 연휴 전 대비 증가 폭이 약 2.7배로 확대됐고 해수욕장과 테마파크의 증가 폭도 각각 2.6배, 2.5배 커졌습니다.

관광명소 목적지 설정 건수는 2024년 272.9%, 지난해 474.9% 증가했는데 전주한옥마을은 각각 2.7배와 6배, 한국민속촌은 2.4배와 3.9배 늘었습니다.

서울의 관광명소·문화시설 목적지 설정 건수도 2024년 51.3%, 지난해 90.7% 증가했습니다.

쇼핑 목적지 설정 건수는 2024년 43.4%, 지난해 56.3% 늘었는데 백화점의 경우 2024년 12.8% 감소했고 지난해에도 3.2% 증가에 그쳤습니다.

전통시장 목적지 설정 건수는 2024년 298.6%, 지난해 541.9% 늘어 증가 폭이 약 1.8배로 커졌고 성묘를 위한 묘지 목적지 설정 건수 역시 각각 311.2%, 611.5% 증가했습니다.

티맵모빌리티는 긴 연휴 효과가 해외 여행에 그치지 않고 숙박·관광·전통시장·성묘 등 국내 이동 전반으로 이어진 것으로 분석했습니다.

(사진=티맵모빌리티 제공, 연합뉴스)
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