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권순우 2연승…한국 테니스, 사상 첫 데이비스컵 8강 진출

제희원 기자
작성 2026.09.19 15:58 수정 2026.09.19 16:11 조회수
권순우 2연승…한국 테니스, 사상 첫 데이비스컵 8강 진출
▲ 권순우

한국 남자 테니스가 '에이스' 권순우(157위·충남체육회)를 앞세워 사상 처음으로 국가대항전 데이비스컵 파이널(8강)에 진출했습니다.

권순우는 오늘(19일) 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 둘째 날 단식에서 수미트 나갈(247위)에게 2-0(6-1 6-2)으로 이겼습니다.

어제(18일) 열린 단식 두 경기에서 모두 이기고 이날 첫 경기 복식에서 패한 한국은 권순우의 승리로 3-1을 만들며 승리를 확정했습니다.

권순우는 전날 단식 첫 경기에 선봉으로 나서 승리를 따낸 데 이어 2승을 책임지며 제 몫 이상을 해냈습니다.

1960년 데이비스컵에 처음 출전한 이래 한 번도 8강에 오른 적이 없었던 한국은 이 무대에 66년 만에 처음으로 진출했습니다.

데이비스컵 파이널은 세계 남자 테니스 상위 8개국이 겨루는 무대로 올해는 11월 24~29일 이탈리아 볼로냐에서 열립니다.

개최국 이탈리아 외에는 한국이 가장 먼저 파이널행 티켓을 따냈습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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