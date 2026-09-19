[자막뉴스] 안성 플리마켓서 트럭이 인파 덮쳐…어머니와 아들 사망

오늘(19일) 오전 11시 18분쯤, 경기도 안성시 공도읍 공도도서관 앞의 플리마켓 행사장.



행사를 준비하고 있던 사람들을 향해 1톤 트럭 한 대가 돌진합니다.



이 사고로 40대 여성과 10대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고 결국 숨졌습니다.



두 사람은 모자 관계인 것으로 파악됐습니다.



또 20대 남녀와 60대 남성 등 3명은 다리 골절 등으로 병원으로 이송됐고, 다른 2명도 현장에서 응급처치를 받았습니다.



오늘 행사는 안성시 주최로 열리는 2026 나눔의 녹색장터였습니다.



사고 차량은 안성시 소유로, 운전자는 안성시청 소속 기간제 근로자인 60대 A 씨로 파악됐습니다.



A 씨는 트럭에 있던 중고 물품을 행사장에 내려놓기 위해 공원 근처 도로에 정차를 하려다 사고를 낸 것으로 추정됩니다.



A 씨는 사고 직후 경찰 조사에서 브레이크와 가속 페달을 잘못 밟아 사고가 났다는 취지로 말했는데, 이후에는 차량이 급발진했다는 취지로 진술을 바꾼 것으로 전해졌습니다.



경찰은 CCTV와 차량 상태, 운전자와 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(구성 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)