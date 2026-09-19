파키스탄 북서부 경찰 청사서 폭탄·총격 테러…"최소 31명 사망"

파키스탄 북서부 카이베르 파크툰크와주의 경찰 청사 단지에서 폭탄·총격 테러가 발생, 경찰관 16명을 포함해 최소 31명이 숨졌습니다.



현지 시간 19일, AFP통신에 따르면 전날 오후 카이베르 파크툰크와주 코하트시의 경찰 청사 단지 '올드 폴리스 라인'에서 폭탄을 실은 차가 단지 내 모스크 인근으로 돌진, 폭발했습니다.



이어 무장 괴한들이 난입, 총격을 가해 경찰과 교전이 벌어졌습니다.



이로 인해 경찰관 16명을 포함해 최소 31명이 사망하고 100여 명이 다쳤다고 익명의 경찰 관계자가 AFP에 밝혔습니다.



이 관계자는 무장세력 조직원 몇몇이 여전히 경찰 단지 내에 숨어 있다며 "어젯밤 늦게부터 그들과의 총격전이 계속되고 있습니다.



정확한 인원은 아직 불분명하다"고 전했습니다.



경찰은 무장세력 중 최소 6명을 사살한 것으로 알려졌습니다.



지역 보건 책임자에 따르면 부상자 대다수는 경찰관이었고 이 중 일부는 위독한 상태입니다.



다수의 사상자는 테러 발생 당시 모스크에서 기도를 하다가 피해를 본 것으로 전해졌습니다.



이번 공격으로 경찰 청사 외벽이 무너져 내렸고 모스크 건물도 심하게 부서진 것으로 현장 사진에서 확인됐습니다.



테러 발생 이후 무장단체 파키스탄탈레반(TTP)은 성명을 내고 자신들의 소행이 아니라고 주장했습니다.



하지만 TTP와 연계된 것으로 알려진 현지 무장단체 '이테하드-울-무자히딘 파키스탄'은 자신들이 이번 공격의 배후라고 밝혔습니다.



셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 성명에서 이번 공격을 규탄하고 인명 피해에 대해 깊은 슬픔과 유감을 나타냈습니다.



이어 부상자들에게 최상의 의료 지원을 제공하고 구호 작업에 속도를 내도록 당국에 지시했습니다.



아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령도 유감의 뜻을 나타내고 "'피트나 알 하와리지'(TTP를 비하하는 명칭)와 외세의 지원을 받아 활동하는 테러리스트들을 완전히 소탕하는 것은 국가 안보를 위해 필수적"이라고 밝혔습니다.



TTP는 파키스탄 정부 전복과 이슬람 율법 '샤리아'에 따른 국가 건설을 목표로 합니다.



이들은 아프간 탈레반과는 별도 조직이지만, 비슷한 이념을 공유하고 오랫동안 협력 관계를 유지하면서 아프간에 주요 은신처를 둔 채 파키스탄으로 오가며 각종 테러 활동을 벌여왔습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)