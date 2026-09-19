이 대통령 "청년 정책 총괄·전담 조직 개설 고민"

▲ 이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 청년의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 "청년 정책을 총괄·전담할 별도의 전담 조직을 만들어야 하지 않을까 고민을 하고 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(19일) 청와대 영빈관에서 열린 2026 청년의 날 기념식 '청년에게'에서 "청년 문제는 단순히 특정 부류, 집단의 문제가 아니라, '대한민국이 과연 지속적으로 성장·발전하는 나라로 남을 수 있느냐'라는 근본적 문제"라며, 이와 같이 말했습니다.지난 4월, 공공기관·부처 유관기관 102곳의 업무보고에서 이 대통령은 "수많은 연구 조직 중에 청년이 없다는 게 좀 그렇다. 다른 나라는 '청년부'도 만들고, 청년이 장관도 하는데, 우리는 정부 내 전담 부서도 없는 상황"이라고 지적한 바 있습니다.이 대통령은 "조직도 조직이지만 정책을 실질적으로 담당할 역량이 있는 인물들이 문제"라며, "대한민국의 주요 정책을 결정하는 가장 권한이 큰 여러분들은 불행하게도 가장 그 문제와 동떨어져 있고 가장 멀리 있고 가장 시대적으로 보면 가장 오래된 낡은 시대를 살아온 사람이 됐다"고 진단했습니다.그러면서, "이 괴리를 어떻게 할까 하다가 '젊은 세대들에게 기회를 줘 보자'라고 하고 있다"고 언급했습니다.젊은 층에게 주요 정책 결정 권한을 주는 방향을 고민 중이란 건데, 이 대통령은 이러한 방향이 '또 다른 문제'를 발생시키고 있다고도 말했습니다.이어 "그 자리를 그 위치를 누가 가질 것인가, 결국 그러다 보니 경력 따지고, 경험 따지고 이렇게 하다 보니까 결국 사람을 구하기가 어려워진다"면서, "어려운 고민도 하고 있다는 말씀을 드린다"고 설명했습니다.이 대통령은 "오늘날 대한민국 청년은 제가 아는 한 가장 뛰어난 세대이며 가장 열심히 살아가고 있는 세대"라며 "그런데 참으로 억울하게도 결과는 뒤바뀌어 있다"고 지적하기도 했습니다.또, "가장 오래 공부한 세대가 가장 오래 취업을 기다리고 가장 잘 준비해 온 세대가 가장 가진 것이 없고, 가장 치열하게 경쟁한 세대인데도 미래가 가장 불안하다"고 언급했습니다.이 대통령은 "특별하지 않으면 평범하게 사는 것도 빠듯한 세상이 됐다고 한다. 이는 결코 개인의 잘못이 아니다"라며 "점점 확장되는 양극화와 인공지능으로 인한 산업구조 재편이 새로운 세대의 기회를 줄여가고 있다"고 설명했습니다.이밖에도 이 대통령은 청년들이 겪고 있는 자산 형성, 결혼, 주거 등에 대한 어려움을 열거한 이 대통령은 "이런 부분에 대해 많은 준비는 하고 있다"고 전했습니다.취임 후 처음 열린 '청년의 날' 기념식엔 공식 홈페이지 등을 통해 모인 청년 150여 명이 참석했습니다.1부에선 이 대통령이 메시지를 전달하고, 청년정책 유공자들에 대한 포상 등도 진행됐습니다.2부 '청년으로부터'는 오픈마이크 행사로, 먼저 참여자들의 개인 발표 2건과 그룹 발표 4건을 통해 청년이 꿈꾸는 사회와 일자리, 주거 등 핵심 청년정책 분야에 대한 발표 등이 진행됐습니다.(사진=연합뉴스)