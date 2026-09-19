어제 보고 놀랐는데 또 출몰…"산책 시 상어 주의"

▲ 부산 도심 친수공원서 상어 출몰

부산 북항 친수공원 수로에서 오늘(19일)도 상어가 발견돼 관계 당국이 안전 유의를 당부하고 나섰습니다.부산시 등에 따르면 오늘 낮 1시 5분쯤 부산 동구 북항 친수공원 안 수로에 상어가 출몰했다는 신고가 접수됐습니다.부산시는 안전 안내 문자를 보내 "이곳을 산책하는 분들과 인근 주민께서는 안전에 유의하시기 바란다"고 당부했습니다.어제 오전 8시 57분쯤에도 북항 친수공원 수로에서 길이 3∼4ｍ 크기의 무태상어로 추정되는 상어가 발견됐습니다.무태상어는 한국 연안을 포함해 태평양과 대서양, 인도양의 아열대 해역에 분포하며 공격 위험성이 있는 어종으로 분류됩니다.오늘 발견된 상어도 어제 상어와 같은 종류로 추정되는 것으로 알려졌습니다.다만 어제 발견된 상어가 수로에 계속 머물다가 다시 모습을 드러낸 것인지, 다른 개체가 새로 들어온 것인지는 확인되지 않았습니다.해경은 현재 상어가 스스로 바다로 빠져나가도록 상황을 지켜보고 있습니다.어제 첫 신고 당시에는 중앙해양특수구조단과 연안구조정, 경비함정, 위험 어종 퇴치 장비 등을 동원해 외해 유도 작업을 벌였으나, 무리하게 몰아낼 경우 공격성을 보일 수 있다는 국립수산과학원의 권고에 따라 작업을 중단했습니다.국립수산과학원은 최근 수온 상승으로 국내 연안에서 무태상어 출몰 보고가 이어지고 있으며, 먹이를 따라 북항 수로까지 들어왔을 가능성이 있는 것으로 보고 있습니다.