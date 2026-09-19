중국 경제수장 허리펑, 19∼23일 방미…미중정상회담 앞서 무역협상

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리

미중 정상회담을 앞두고 중국의 경제·무역 협상을 총괄하는 허리펑 국무원 부총리가 19일 방미, 미국 측과 경제·무역 협상에 나섭니다.중국 상무부는 19일 대변인 명의의 발표문을 통해 "중미 양측 합의에 따라 중국공산당 중앙정치국 위원이자 국무원 부총리인 허리펑이 19∼23일 대표단을 이끌고 미국을 방문한다"며 이같이 밝혔습니다.상무부는 "양측은 두 나라 정상의 중요 공감대를 바탕으로 삼아 서로 관심을 갖는 경제·무역 문제에 대해 협의를 진행할 것"이라고 설명했습니다.허 부총리는 방미 기간 스콧 베선트 미국 재무장관과 회동할 것으로 전망됩니다.베선트 장관은 최근 미 하원 금융서비스위원회 청문회에서 이번 주말 허 부총리를 만날 계획이라고 밝혔고, 로이터통신은 양측이 인공지능(AI)과 무역, 희토류 등을 논의할 예정이라고 보도했습니다.회동에는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 참석할 것으로 전해졌습니다.양측은 이번 협상에서 오는 11월 만료 예정인 관세 휴전 연장 문제, 중국산 희토류 자석의 대미 공급, AI 관련 규제와 협력 방안 등을 집중 논의할 것으로 예상됩니다.미국은 중국에 희토류와 핵심 광물의 안정적인 공급을 요구하는 한편 중국산 제품에 대한 관세 문제와 중국의 미국산 제품 구매 확대 문제도 협상 테이블에 올릴 것으로 보입니다.이번 협상은 오는 24일 워싱턴에서 열릴 예정인 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 이뤄지는 사전 조율 성격으로 해석됩니다.트럼프 대통령과 시 주석은 이번 회담에서 무역과 희토류, AI, 대만 문제 등을 논의할 것으로 전망됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)