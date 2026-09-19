[자막뉴스] "'가세연 수준' 수사해서 척결해야"…한동훈 "떼거지로 복수, 할 테면 하라"

김승원 법무부 장관 후보자가 자진 사퇴한 가운데, 민주당은 "고뇌에 찬 결정을 존중한다"는 입장을 밝혔습니다.



박성준 민주당 수석대변인은 "국정에 부담을 더해서는 안 된다는 후보자의 결단"이라며 "민주당은 더 낮고 겸손한 자세로 경청하며 국민주권 정부의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.



사퇴 결정을 존중한다는 민주당 의원들의 SNS 메시지도 잇따랐습니다.



국회 법제사법위원장인 서영교 의원은 "안타깝지만 결단을 존중한다"고 적었습니다.



이어 김 후보자를 둘러싼 수사를 "조작·표적수사"라면서 "그 진실은 밝혀질 것"이라고 말했습니다.



법사위 소속 박지원 의원은 김 후보자의 사퇴를 두고 "살신성인의 본보기"라면서 김 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 집중적으로 제기해 온 무소속 한동훈 의원을 겨냥했습니다.



박 의원은 김 후보자에게 "법사위로 돌아와 함께 한 의원의 범죄를 국민 앞에 밝히자"고 제안했습니다.



송영길 의원도 한동훈 의원을 향해 날을 세웠습니다.



송 의원은 자신의 SNS에 "민심을 수용하는 결단을 보면서 황색잡지 편집국장과 가로세로연구소 수준 폭로로 혹세무민해온 한 의원의 범죄행위를 반드시 수사해서 척결해야 한다는 각오를 다지게 된다"고 밝혔습니다.



민주당의 집중 공격 대상이 된 한동훈 의원은 오늘 오후 국회에서 기자회견을 열었습니다.



김승원 후보자 자진 사퇴를 두고 국민의 승리라며 민주당을 향해서는 이렇게 직격했습니다.



[한동훈 / 무소속 의원 : 민주당은 조직원 건드리면 복수하는 조폭입니까? 조폭 흉내내면서 뗴로 덤비는 것을 저는 두려워하지 않습니다. 그 복수, 할 테면 얼마든지 해 보시라는 말씀을 드립니다. ]



김 후보자가 물러난 뒤에도 관련 의혹을 둘러싼 민주당과 한동훈 의원의 공방은 계속 이어질 전망입니다.



(구성 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)