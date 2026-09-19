한국 여자핸드볼, 첫 경기서 약체 홍콩 대파…힘찬 첫 발

8년 만의 아시안게임 정상 탈환에 도전하는 한국 여자 핸드볼대표팀이 약체 홍콩을 상대로 힘찬 첫 발을 내디뎠습니다.



이계청 감독이 이끄는 대표팀은 오늘(19일) 일본 아이치현 나고야시 인근 이나자와시 엔트리오에서 열린 아이치·나고야 아시안게임 풀리그 1차전에서 홍콩을 48대16(24:8 24:8)으로 대파했습니다.



이원정(9점·대구시청)과 전지연(8점·삼척시청) 두 날개 공격수가 활발하게 골을 넣었습니다.



김민서(6점·삼척시청)와 우빛나(5점·서울시청)도 힘을 보탰습니다.



이계청 감독은 선수들을 골고루 기용하며 컨디션을 점검했습니다.



이번 대회에 참가한 7개 팀은 한 번씩 다른 팀과 대결한 뒤 최종 순위를 가립니다.



2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회 정상에 섰던 한국 여자 핸드볼은 2022 항저우 대회 결승에선 일본에 19대29로 대패해 은메달에 머물렀습니다.



우리나라는 20일 카자흐스탄, 23일 우즈베키스탄, 25일 중국, 26일 베트남과 차례로 맞붙고서 27일 일본과 사실상 결승전인 풀리그 최종전을 벌입니다.



(사진=연합뉴스)