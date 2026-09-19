트럼프 "그린란드 내 미군 주둔 강화 합의…미 영구 통제권 확보"

▲ 트럼프, 그린란드

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 18일 미국이 북극권의 전략적 요충지인 그린란드에 자국 병력을 증강 배치한다며 그린란드의 안보에 대한 미국의 영구적인 통제권을 확보했다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "미국이 덴마크 왕국 및 그린란드와 (이같은) 합의를 체결했음을 기쁘게 발표한다"고 말했습니다.그린란드는 덴마크의 자치령입니다.트럼프 대통령은 이 합의가 "미국에 그린란드의 안보와 그 밖의 모든 필요 사항에 대한 영구적 통제권을 부여함으로써 미국이 가진 수많은 우려를 완전히 해결한다"며 "미국이 부담할 비용은 전혀 없을 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "그린란드와 미국의 안보를 확보하고 수호하기 위해 미국이 그린란드에서 필요한 일을 수행할 완전한 능력을 영원히 갖게 됐다"고 강조했습니다.이어 "이제부터 미국의 어떠한 적대세력도 우리의 명시적 서면 승인 없이 그린란드에 기지를 두거나, 병력을 주둔하거나, 민감한 투자를 할 수 없게 된다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "그린란드의 적절한 지역에 대규모 병력 주둔지를 구축하는 절차에 즉시 착수할 것"이라며 "우리는 이곳을 철저히 보호할 것"이라고 밝혔습니다.그는 "이는 미국과 덴마크, 그린란드, 그리고 우리의 모든 동맹국에 매우 훌륭한 해결책"이라며 "이 거대하고 전략적 가치가 매우 높은 땅의 멋진 미래를 향해 덴마크 및 그린란드의 훌륭한 국민들과 협력하기를 고대한다"고 덧붙였습니다.메테 프레데릭센 덴마크 총리는 미국, 덴마크, 그린란드가 북극과 북대서양 지역의 안보를 강화하기 위한 합의에 다음 주 서명할 것이라고 밝혔다고 AFP 통신이 전했습니다.프레데릭센 총리는 성명에서 "그린란드와 덴마크 왕국, 미국을 위한 좋은 합의가 이뤄질 전망이어서 기쁘다"면서 이 합의가 유엔 총회를 계기로 별도로 마련될 자리에서 서명될 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 지난해부터 그린란드를 미국에 병합해야 한다고 주장하면서 러시아나 중국이 그린란드를 차지할 경우 미국의 항공·해상 안보가 위협받고, 덴마크는 이를 방어할 능력이 없다는 이유를 들었습니다.