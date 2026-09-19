주유소 기름값 18주 연속 하락…최고가격제 영향에 1천800원대 지속

▲ 주유

국제 유가가 상승세를 이어간 가운데 전국 주유소 기름값은 정부의 최고가격제 영향으로 전주 대비 소폭 내리며 18주 연속 하락세를 이어갔습니다.오늘(19일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 셋째 주(13∼17일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.5원 내린 1천858.6원이었습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.9원 내린 1천904.4원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.4원 하락한 1천830.7원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천861.6원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천849.1원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.1원 내린 1천843.9원을 기록했습니다.이번 주 국제 유가는 사우디의 동서 송유관 가동 중단과 미국의 대이란 제재 시행 및 걸프국과 이란의 호르무즈 해협 관련 협의 연기 소식 등에 따라 상승했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 10.1달러 오른 126.5달러였습니다.국제 휘발유 가격은 9.6달러 상승한 143.2달러, 국제 자동차용 경유는 20.9달러 오른 195.6달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.다만 정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.정부는 전날 10차 석유 최고가격을 9차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원입니다.이와 별개로 정부가 추석 연휴 기간(24∼27일) 한국도로공사 관리 고속도로 주유소 226곳의 기름값을 17일 대비 L당 100원 내리기로 하면서, 다음 주 국내 주유소 기름값 하락 폭은 확대될 가능성이 있습니다.