북중 8월 무역액 2017년 이후 최대…대중 수출 급증

▲ 중국 오성홍기와 북한 인공기

지난달 북한과 중국의 무역액이 유엔 안전보장이사회의 대북 제재가 본격화한 2017년 이후 역대 최대치를 기록했습니다.오늘(19일) 미국의소리 VOA 방송에 따르면 중국 해관총서의 8월 무역 통계를 분석한 결과, 이 기간 북·중 수출입 총액은 약 2억 3천788만 달러(약 3천302억 원)로 집계됐습니다.이는 전월(2억 2천936만 달러) 대비 3.7%, 지난해 같은 기간(1억 8천171만 달러)보다 30.9% 각각 늘어난 수치입니다.또 유엔 안보리의 대북 제재 결의가 잇따라 채택된 2017년 이후 8월 실적으로는 가장 큰 규모입니다.북·중 무역액은 2017년 8월 6억 426만 달러에서 대북 제재가 시행된 2018년 8월 2억 1천986만 달러로 급감했습니다.2019년 8월에는 2억 3천638만 달러로 반등했는데, 올해 8월 실적은 당시 기록마저 넘어선 것입니다.특히 북한의 대중국 수출 증가세가 두드러졌습니다.지난달 북한이 중국으로 수출한 금액은 5천503만 달러로 7월의 4천437만 달러보다 24% 늘었습니다.작년 8월(3천409만 달러)과 비교하면 61.4% 급증했습니다.북한의 대중 수출액이 5천만 달러를 넘어선 것은 2017년 8월 이후 처음입니다.제재 속에서 기존 북한의 8월 대중 수출은 통상 1천만∼2천만 달러 선에 머물렀습니다.북한의 대중국 수입액은 1억 8천285만 달러로 전월(1억 8천498만 달러)과 비교해 1.1% 감소했으나 작년 8월(1억 4천761만 달러)보다는 23.9% 증가했습니다.올해 1∼8월 기준 북한과 중국의 누적 무역액은 19억 7천393만 달러로, 20억 달러 돌파를 앞뒀다고 VOA는 전했습니다.