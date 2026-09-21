'비서진' 이서진, 손예진에 "꿀 하나 줄까요, 꿀?"…my스타 보다 '예쁜 누나'에 관심 집중

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이서진이 지창욱보다 손예진에게 관심을 보였다.18일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진이 my스타 보다 남의 스타에 더 관심을 갖는 모습을 보였다.이날 my스타 지창욱의 주요 스케줄인 드라마 제작 발표회가 진행됐다. 그리고 무대 뒤에서 지창욱과 비서진들은 포토타임을 준비했다.그러나 이서진의 관심은 온통 지창욱과 함께 출연하는 손예진에게 집중되었다. 그는 손예진을 보며 "거울 안 봐도 예뻐요 예뻐"라고 칭찬을 했다.그리고 또 이서진은 "예진 씨 꿀 하나 줄까요 꿀?"이라며 지창욱의 목관리 아이템인 꿀을 권했다. 이에 손예진은 "괜찮아요. 지금 먹으면 들어가서 끈적일 거 같아서"라며 정중하게 거절했다.이를 보던 김광규는 "깜짝 놀랐다. 손예진 배우한테 말을 걸길래. 그런 친구가 아닌데"라며 이서진의 평소와 다른 태도를 보고 놀랐다.이에 이서진은 "아니 자꾸 기침을 하길래. 옆에서 자꾸 기침을 하니까 그런 거다. 의심이 되면 촬영한 거 돌려봐라"라고 했다. 그리고 제작진은 촬영분을 돌려보았고 그 결과 멀쩡했던 손예진의 모습이 포착되어 웃음을 자아냈다.이후에도 이서진은 손예진에게 골프와 관련한 스몰토크를 이어갔다. 이에 제작진은 왜 그랬냐며 추궁했다. 그러자 이서진은 "남편 친구 중에 내 후배들이 있다. 손예진도 골프를 잘 친다고 들었는데 유튜브도 봐서 물어본 것뿐이다"라고 했다.이를 들은 제작진은 지창욱의 유튜브는 봤는지 물었다. 그러자 이서진은 "어디 유튜브 나왔어?"라고 금시초문인 얼굴을 해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)