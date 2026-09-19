한미 외교장관 "대미투자 결실 노력"…한국 "호르무즈 기여 계속 소통"

▲ 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무부 장관이 18일(현지시간) 양자 회담에서 악수하는 모습

한미 외교장관은 18일(현지시간) 양자 회담에서 한국의 대미(對美) 전략투자의 결실과 양국 정상 간 합의 사항의 충실한 이행을 다짐했습니다.외교부는 조현 외교장관과 마코 루비오 미 국무장관이 이날 오전 워싱턴 DC의 미국 국무부 청사에서 진행한 회담에서 이같이 의견을 모았다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.두 장관은 철통같은 한미동맹에 대한 확고한 공약을 재확인했으며, 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심축인 한미동맹을 한층 더 강화하기 위해 노력해 나가자는데 뜻을 같이했습니다.특히 현재 양국 간 진행 중인 대미 전략투자 사업 관련 협의가 좋은 결실을 보도록 노력해 나가자고 의견을 모았습니다.3천500억 달러 규모의 대미 투자 첫 사업은 당초 한국 시간으로 전날 발표될 것으로 예상됐으나, 국회 보고가 연기되면서 다음 주로 미뤄진 상황입니다.두 장관은 또 지난해 한미 정상회담 공동 설명자료(팩트시트)를 포함한 두 정상 간 주요 합의 사항의 충실한 이행을 위해 계속 소통하기로 했습니다.당시 팩트시트에는 상호관세 인하와 대미 투자, 그리고 한국의 핵추진잠수함 건조 등 안보 분야의 합의가 담겼습니다.두 장관은 현재 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고, 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 평화·안정을 달성하기 위한 노력을 기울이는 동시에 북미 대화를 포함한 대북 정책과 관련해 한미 간 긴밀한 소통과 공조를 이어 나가자고 했습니다.조 장관은 우리 정부가 한반도 평화의 당사자이자 '페이스메이커'로서 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 추진 의사를 보인 북미 대화 재개를 적극 지원해 나가겠다고 밝혔습니다.이란 전쟁을 포함한 중동 정세와 관련, 루비오 장관은 역내 평화와 안정 회복을 위한 미국의 노력을 설명했습니다.이에 조 장관은 중동 문제 해결을 위한 트럼프 대통령과 미국의 적극적인 리더십을 평가했습니다.조 장관은 이어 호르무즈 해협에서의 자유로운 통항 회복을 위한 우리 정부의 실질적 기여 의지를 설명한 뒤 이와 관련해 계속 긴밀히 소통해 나가자고 했습니다.앞서 이재명 대통령은 미국의 호르무즈 파병 요청과 관련, 전날 기자회견에서 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"고 단언했습니다.다만, 이 대통령은 "이미 청해부대가 (중동에) 파견돼 해적 등의 국민 안전 위협에 대해 대응하고 있다.이를 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하는 건 사실"이라고 말했습니다.한미 외교장관의 양자 회담은 올해 2월 이후 약 7개월 만입니다.두 장관이 지난달 통화한 이후 약 3주 반 만에 개최된 것입니다.두 장관은 양국 관계 발전을 위한 긍정적인 동력을 더욱 확대하고, 양국 간 다양한 분야에서 추진 중인 협력의 원활한 추진을 위해 수시로 소통해 나가기로 했다고 외교부는 전했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)