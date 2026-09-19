한미 외교장관 "대미투자 결실 노력"…한국 "호르무즈 기여 계속 소통"

▲ 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무부 장관이 18일(현지시간) 양자 회담에서 악수하는 모습
한미 외교장관은 18일(현지시간) 양자 회담에서 한국의 대미(對美) 전략투자의 결실과 양국 정상 간 합의 사항의 충실한 이행을 다짐했습니다.
외교부는 조현 외교장관과 마코 루비오 미 국무장관이 이날 오전 워싱턴 DC의 미국 국무부 청사에서 진행한 회담에서 이같이 의견을 모았다고 보도자료를 통해 밝혔습니다.
두 장관은 철통같은 한미동맹에 대한 확고한 공약을 재확인했으며, 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위한 핵심축인 한미동맹을 한층 더 강화하기 위해 노력해 나가자는데 뜻을 같이했습니다.
특히 현재 양국 간 진행 중인 대미 전략투자 사업 관련 협의가 좋은 결실을 보도록 노력해 나가자고 의견을 모았습니다.
3천500억 달러 규모의 대미 투자 첫 사업은 당초 한국 시간으로 전날 발표될 것으로 예상됐으나, 국회 보고가 연기되면서 다음 주로 미뤄진 상황입니다.
두 장관은 또 지난해 한미 정상회담 공동 설명자료(팩트시트)를 포함한 두 정상 간 주요 합의 사항의 충실한 이행을 위해 계속 소통하기로 했습니다.
당시 팩트시트에는 상호관세 인하와 대미 투자, 그리고 한국의 핵추진잠수함 건조 등 안보 분야의 합의가 담겼습니다.
두 장관은 현재 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고, 대화와 외교를 통해 한반도 비핵화와 평화·안정을 달성하기 위한 노력을 기울이는 동시에 북미 대화를 포함한 대북 정책과 관련해 한미 간 긴밀한 소통과 공조를 이어 나가자고 했습니다.
조 장관은 우리 정부가 한반도 평화의 당사자이자 '페이스메이커'로서 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 추진 의사를 보인 북미 대화 재개를 적극 지원해 나가겠다고 밝혔습니다.
이란 전쟁을 포함한 중동 정세와 관련, 루비오 장관은 역내 평화와 안정 회복을 위한 미국의 노력을 설명했습니다.
이에 조 장관은 중동 문제 해결을 위한 트럼프 대통령과 미국의 적극적인 리더십을 평가했습니다.
조 장관은 이어 호르무즈 해협에서의 자유로운 통항 회복을 위한 우리 정부의 실질적 기여 의지를 설명한 뒤 이와 관련해 계속 긴밀히 소통해 나가자고 했습니다.
앞서 이재명 대통령은 미국의 호르무즈 파병 요청과 관련, 전날 기자회견에서 "전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다"고 단언했습니다.
다만, 이 대통령은 "이미 청해부대가 (중동에) 파견돼 해적 등의 국민 안전 위협에 대해 대응하고 있다.
이를 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하는 건 사실"이라고 말했습니다.
한미 외교장관의 양자 회담은 올해 2월 이후 약 7개월 만입니다.
두 장관이 지난달 통화한 이후 약 3주 반 만에 개최된 것입니다.
두 장관은 양국 관계 발전을 위한 긍정적인 동력을 더욱 확대하고, 양국 간 다양한 분야에서 추진 중인 협력의 원활한 추진을 위해 수시로 소통해 나가기로 했다고 외교부는 전했습니다.
(사진=외교부 제공, 연합뉴스)
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