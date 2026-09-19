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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.19 06:12 조회수
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1. "연임 생각 없어"…'특검법 공소 취소 삭제' 요청

이재명 대통령이 기자회견에서 개헌을 통해 연임할 생각이 전혀 없다고 밝혔습니다. 공소취소 문제에 대해서는 특검법안상의 공소취소 조항은 삭제해 달라고 국회에 요청했습니다.

2. "전쟁 파병 없다…'김 임명' 결론 못 내려"

이재명 대통령은 호르무즈 파병 문제에 대해서도 전쟁 파병은 없다고 단언했습니다. 김승원 법무장관 후보자 임명에 대해서는 결론을 아직 내리지 못했다고 밝혔습니다.

3. 한미 외교장관 회담…'호르무즈 파병·대미 투자' 주목

한미 외교장관 회담이 미국 워싱턴에서 열렸습니다. 대미 투자와 호르무즈 파병 문제에 대해 의견 조율이 이뤄졌을지 주목됩니다.

4. 아시안게임 오늘 개막…종합 3위 목표

아시아 대륙의 최고 스포츠 축제인 아시안게임이 일본 나고야에서 오늘(19일) 저녁 개막합니다. 우리 선수단은 종합 3위를 목표로 16일간의 열전에 돌입합니다.
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