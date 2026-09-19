부산 북항에 대형 상어…산책로까지 접근

<앵커>



부산 앞바다에 크기 4미터에 달하는 거대한 상어가 출몰했습니다. 시민들이 오가는 공원 산책로 바로 앞까지 올라온 건데, 해경의 긴급 안전 조치가 이뤄졌습니다.



KNN 김민성 기자입니다.



<기자>



뾰족한 지느러미와 유선형의 몸통.



물속을 누비는 커다란 덩치의 상어입니다.



3~4m 크기의 상어가 나타난 곳은 많은 시민들이 산책로로 애용하는 부산 북항 친수공원 앞입니다.



전날 밤부터 주변을 유영하는 모습이 목격되면서 주민들을 깜짝 놀라게 했습니다.



[나석록/부산 초량동 : 안전안내문자를 보니까 북항 친수공원 수로에 상어가 출몰했다고… 코너 부분에 돌멩이 있는 데서 상어가 막 요동을 치더라고요.]



이번에 발견된 상어는 무태상어류로 추정이 되는데 성질이 포악해 사람을 공격할 위험이 큽니다.



연안으로 접근한 상어가 친수공원 수로까지 들어왔다가 나갈 길을 찾지 못하고 갇힌 것으로 보입니다.



해경은 현장에 해양특수구조단과 연안구조정, 경비함정을 투입하는 한편 상어 퇴치기로 상어를 몰아내는 작업을 벌였습니다.



그동안 상어가 부산 앞바다에서 종종 발견돼 왔지만 부산항 안쪽인 북항 친수공원에 상어가 나타난 것은 이번이 처음입니다.



그동안은 주로 동해안 깊은 바다에서 주로 목격됐지만 점차 연안까지 접근하고 있는 겁니다.



[지환성/국립수산과학원 해양수산연구사 : 지금 우리나라 동해안을 기점으로 상어류 출몰 신고가 굉장히 많이 늘어나고 있어요. 동해 북부까지 이렇게 해수욕장을 기점으로 해서 많은 신고가 들어오고 있거든요.]



수온이 올라 고등어와 참다랑어 등 난류성 먹이가 늘어나면서 출현 빈도가 잦아지고 있다는 설명입니다.



현재 해경은 자연적으로 바다로 나가게 하라는 국립수산과학원 권고에 따라 퇴치 활동을 일단 멈추고 상황을 지켜보고 있습니다.



(영상취재 : 황태철 KNN, 영상제공 : 시청자 김빈·진윤영)



KNN 김민성