아이치·나고야 아시안게임 오늘 개막…종합 3위 목표

<앵커>



20번째 열리는 아시아인의 스포츠 축제, 아이치·나고야 아시안게임이 오늘(19일) 저녁 개회식으로 막을 올립니다. 41개 종목에 1천 명 넘는 선수단을 파견한 우리나라는 종합 3위를 목표로 16일간의 열전에 돌입합니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



지난 4주간 아이치현을 비롯한 각지를 순회한 성화가 20번째 아시안게임의 시작을 알리기 위해 개회식 장소인 나고야시 미즈호 공원으로 이동했습니다.



'하나의 아시아를 상상하다'라는 슬로건을 내건 이번 대회에서는 45개 나라와 난민팀 출신인 선수단 1만여 명이 43개 종목에 금메달 469개를 두고 16일간의 열전을 펼칩니다.



오늘 저녁 6시에 시작할 개회식은 1941년에 지어졌고 이번 대회를 위해 5년간 리노베이션을 거친 미즈호공원 육상경기장에서 열립니다.



우리나라는 41개 종목에 출사표를 던진 태극전사와 임원 등 선수단 1,051명이 금빛 사냥에 나섭니다.



탁구 신유빈과 조정 김동용 선수가 개회식 기수로 나서 태극기를 들고 우리 선수단의 입장을 이끕니다.



목표는 금메달 40개에서 45개 안팎을 획득해 자카르타-팔렘방 대회 때부터 유지해 온 종합 3위 자리를 굳건히 지키는 겁니다.



배드민턴 세계 최강 안세영, 펜싱 오상욱 등 파리 올림픽을 빛낸 세계적인 스타들이 총출동하고 김도영을 앞세운 야구 대표팀은 5회 연속, 월드컵 참사에서 반등을 노리는 남자 축구는 4회 연속 금메달을 노립니다.



세계 최고스타 페이커를 앞세운 '리그 오브 레전드' 등 e스포츠 종목은 항저우 대회에 이어 이번에도 'PC방 선진국' 한국의 메달밭이 될 전망입니다.



한국 근대 5종 여자 선수 최초의 올림픽 메달리스트 성승민은 내일 오전 여자 개인전에서 우리 선수단의 첫 금메달을 향해 달립니다.



(영상취재 : 박진호·김세경, 영상편집 : 황지영)