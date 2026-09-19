김승원 임명 "결론 못 내려"…지지층엔 단합 강조

<앵커>



이재명 대통령은 '김승원 법무장관 후보자 임명'에 대해서는 아직 결론을 내리지 못했다고 밝혔습니다. 최근 떨어진 지지율의 원인은 자신의 부족함이라며 갈등과 분열을 겪는 지지층을 향해서는 모두가 친문과 친노, 동지라고 강조했습니다.



이어서 강민우 기자입니다.



<기자>



김승원 법무장관 후보자 임명안을 아직 재가하지 않은 이재명 대통령.



임명 여부를 묻자 인사는 하면 할수록 어렵다고 전제한 뒤 국민 눈높이를 고려해 신중히 결정하겠다며 결론은 아직 못 내렸다고 답했습니다.



[이재명 대통령 : 국민 검증 과정에서 여러 가지 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있습니다. 아직 최종 결론은 내지 못했고….]



김 후보자를 비롯해 낙마한 용혜인 전 성평등가족부 후보자 등 최근 개각을 둘러싼 논란에 대한 질문에는 직접적인 언급 대신 '인사 시스템을 재점검해 보려 한다'고 말을 아꼈습니다.



국정 지지율의 하락에 대해서는 배려나 섬세함, 소통이 부족했다고 몸을 낮췄습니다.



[이재명 대통령 : '저의 부족 때문이었다'라는 생각을 하게 됐습니다. 결국 국민에 대한 존중심이 좀 부족하지 않았을까.]



특히 검찰개혁 이슈 등으로 불거진 여권 내 분열과 전통적 지지층 지지율의 하락에 대해서도 답변에 상당한 시간을 할애했습니다.



같은 곳을 바라보는 사람들이 경로와 방법이 다르다고 진심을 의심하지는 말아 달라고 했고, 또 혐오의 언어를 주고받는 현실이 안타깝다고도 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 우리는 모두 친문이고 친노이며 친 김대중이고 이재명의 동지들입니다.]



검찰 개혁이 종착점에 다다랐다며 지지층에 이런 당부도 했는데,



[이재명 대통령 : '검찰을 편들어서 뭘 하려고 한다', '개혁에 후퇴한다' 이런 의심은 거두어 주시기를 다시 한번 부탁드립니다.]



검사 출신인 김지용 중대범죄수사청장 지명에 대한 범여권 내 일부 강경파 반발을 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희)