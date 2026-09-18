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근대5종 전웅태·서창완, 결승 진출…2관왕 노린다

편광현 기자
작성 2026.09.18 22:57 조회수
근대5종 전웅태·서창완, 결승 진출…2관왕 노린다
▲ 장애물 돌파하는 전웅태

근대5종 남자부의 간판 전웅태(강원도체육회)와 서창완(전남도청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 안착했습니다.

전웅태는 오늘(18일) 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 대회 남자 준결승에서 펜싱과 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상＋사격) 합계 1천529점을 획득, B조 3위로 결승에 진출했습니다.

이번 대회 근대5종 남자부에는 36명이 참가, 이날 2개 조로 준결승을 치러 각 조 상위 9명씩 총 18명이 결승에 올랐습니다.

전웅태는 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에 이어 남자 개인전 3연패에 도전합니다.

항저우 대회 땐 단체전까지 석권해 2관왕에 올랐던 그는 2회 연속 2관왕도 노립니다.

올해 세계선수권대회 개인전 동메달을 비롯해 최근 국제 무대에서 좋은 성적을 내 온 서창완은 준결승 A조에서 1천547점을 따내 1위로 결승 진출을 확정했습니다.

이종현(대전광역시청)이 A조에서 서창완에 이어 2위(1천533점)를 차지했고, 김영하(전남도청)는 B조 6위(1천509점)로 결승에 합류했습니다.

한국 근대5종은 전날 여자 준결승에서도 성승민(한국체대)을 비롯한 4명이 결승에 올라 이번 대회 출전한 남녀 대표 8명이 모두 결승에서 경쟁하게 됐습니다.

이번 대회 근대5종은 남녀 개인·단체전에 총 4개의 금메달이 걸려 있습니다.

개회식 다음 날인 20일 결승이 열립니다.

단체전은 각 나라 출전자 중 개인전 성적 상위 3명의 점수를 합산해 순위가 정해집니다.

(사진=연합뉴스)
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