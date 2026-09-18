프로야구 LG, 선두 kt에 12대 1 대승…5연승 질주

▲ 오지환

LG 트윈스가 선두 kt wiz를 격파하고 5연승을 달렸습니다.LG는 오늘(18일) 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt와 방문경기에서 선발 앤더스 톨허스트의 호투 속에 오지환이 맹타를 휘둘러 12-1로 대승을 거뒀습니다.3위 LG는 이날 승리로 4위 KIA 타이거즈에 3게임 차로 앞서며 준플레이오프 직행 가능성을 높였습니다.올 시즌 kt에 유독 약했던 LG가 모처럼 완승을 거둔 경기였습니다.LG는 후반기 첫 시리즈에서 kt에 4연패를 당하는 등 전날까지 5승 10패로 크게 뒤졌습니다.그러나 톨허스트의 호투 속에 장단 15안타를 몰아쳐 주축 투수 3명이 아시안게임에 차출된 kt 마운드를 초토화했습니다.LG는 2회초 오지환이 우월 솔로홈런을 날려 선취점을 뽑았습니다.3회에는 송찬의의 2루타와 오지환의 적시타로 2점을 보태 3-0으로 앞섰습니다.5회에는 kt 실책 속에 3점을 뽑은 LG는 6회에는 밀어내기 몸맞는공으로 1점을 더했습니다.kt는 7회말 김현수가 솔로홈런을 날리며 뒤늦게 점수를 뽑았습니다.하지만 LG는 8회초 다시 오지환이 투런홈런을 터뜨리는 등 5점을 추가해 쐐기를 박았습니다.오지환은 7회초 3루타를 날리는 등 홈런 두 방을 포함해 5타수 4안타 4타점을 기록했습니다.선두 kt는 7연승 이후 1무 1패로 쉬어갔습니다.대전에서는 삼성 라이온즈가 한화 이글스를 10-4로 제압했습니다.삼성은 2회초 구자욱의 2루타로 선취점을 뽑았습니다.5회에는 박승규가 2타점 3루타, 구자욱은 좌전 적시타, 최형우는 투런홈런을 외야 스탠드에 꽂으며 5득점 해 6-1로 달아났습니다.삼성은 6회에도 3점을 보태 승부를 갈랐습니다.한화는 7회말 허인서와 장규현의 2루타 등으로 3점을 만회했으나 5연패에 빠졌습니다.삼성 선발 아리엘 후라도는 7회까지 삼진 7개를 뽑으며 6안타 3실점(1자책)으로 막아 승리투수가 됐습니다.타점 2개를 추가한 최형우는 40세 8개월 15일의 나이로 자신이 보유했던 최고령 시즌 100타점 기록을 경신했습니다.부산에서는 롯데 자이언츠가 갈 길 바쁜 NC 다이노스를 9-6으로 꺾고 3연패에서 벗어났습니다.NC는 1회초 박민우가 솔로홈런으로 선취점을 뽑았습니다.롯데는 2회말 한동희의 솔로홈런과 장두성의 2루타로 2-1로 역전했습니다.4회에는 1사 1, 2루서 나승엽의 적시타에 이어 빅터 레이예스가 2루타, 전민재는 밀어내기 볼넷으로 타점을 추가해 5-1로 달아났습니다.롯데는 5회에도 실책 속에 2점을 보태 7-1을 만들었습니다.NC는 7회초 3루타를 친 박민우가 후속 땅볼로 홈을 밟았고 8회초에는 윤준혁이 데뷔 첫 투런홈런을 치는 등 3점을 만회해 5-7로 따라붙었습니다.그러나 롯데는 8회말 전민재가 2타점 적시타를 날려 승부를 결정지었습니다.6위 NC는 9회초 블레인 크림이 솔로홈런을 쳤지만 6연패의 늪에 빠졌습니다.롯데 전민재는 3타수 2안타 2볼넷 3타점으로 공격을 이끌었습니다.(사진=연합뉴스)