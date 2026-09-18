김혜경 여사, 옥스퍼드대 인문대 학장 접견…"한국학센터 개소 가슴 벅차"

▲ 김혜경 여사가 18일 청와대에서 다니엘 그림리 옥스퍼드대 인문대 학장을 접견하고 있다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 오늘(18일) 오후 청와대에서 옥스퍼드대 인문대 학장을 만났습니다.김 여사는 오는 10월 영국 옥스퍼드대 한국학센터가 여는 것에 대해 "오랜 시간 인류의 지성을 이끌어온 옥스퍼드 교정에 한국의 보금자리가 마련된다는 소식은 참으로 뜻깊고 가슴 벅찬 일"이라고 말했습니다.이어 김 여사는 "지난 7월에 한국에 방문해 주신 앤 공주님과 뜻깊은 시간을 함께한 데 이어 유서 깊은 옥스퍼드대학교와 한국학센터를 통해 양국 간 소중한 인연을 이어가게 돼서 정말 기쁘게 생각한다"고 덧붙였습니다.또 김 여사는 "옥스퍼드대 한국학센터에 거는 기대가 무척 크다"며 "한국학연구를 선도하는 세계적 거점이자 한국과 전 세계를 잇는 지적, 문화적 가교로 성장하길 바란다"고 밝혔습니다.안귀령 청와대 부대변인은 "김 여사와 참석자들이 내년 한국학센터의 주요 행사 중 하나이자, 공연, 전시, 영상문화 등을 아우르는 프로그램인 '한국문화주간'에 대해서도 의견을 나눴다"고 전했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)