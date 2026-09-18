뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김혜경 여사, 옥스퍼드대 인문대 학장 접견…"한국학센터 개소 가슴 벅차"

박예린 기자
작성 2026.09.18 20:37 조회수
김혜경 여사, 옥스퍼드대 인문대 학장 접견…"한국학센터 개소 가슴 벅차"
▲ 김혜경 여사가 18일 청와대에서 다니엘 그림리 옥스퍼드대 인문대 학장을 접견하고 있다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 오늘(18일) 오후 청와대에서 옥스퍼드대 인문대 학장을 만났습니다.

김 여사는 오는 10월 영국 옥스퍼드대 한국학센터가 여는 것에 대해 "오랜 시간 인류의 지성을 이끌어온 옥스퍼드 교정에 한국의 보금자리가 마련된다는 소식은 참으로 뜻깊고 가슴 벅찬 일"이라고 말했습니다.

이어 김 여사는 "지난 7월에 한국에 방문해 주신 앤 공주님과 뜻깊은 시간을 함께한 데 이어 유서 깊은 옥스퍼드대학교와 한국학센터를 통해 양국 간 소중한 인연을 이어가게 돼서 정말 기쁘게 생각한다"고 덧붙였습니다.

또 김 여사는 "옥스퍼드대 한국학센터에 거는 기대가 무척 크다"며 "한국학연구를 선도하는 세계적 거점이자 한국과 전 세계를 잇는 지적, 문화적 가교로 성장하길 바란다"고 밝혔습니다.

안귀령 청와대 부대변인은 "김 여사와 참석자들이 내년 한국학센터의 주요 행사 중 하나이자, 공연, 전시, 영상문화 등을 아우르는 프로그램인 '한국문화주간'에 대해서도 의견을 나눴다"고 전했습니다.

(사진=청와대 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지