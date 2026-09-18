[날씨/XR] 주말 제주·영남 해안 강풍…큰 일교차 유의

일교차 큰 날씨가 이어지면서 거리 풍경도 서서히 가을 색으로 물들어 가고 있습니다.



다만 아직 낮에는 더위가 남아 있어서 반소매 옷차림하시는 분들이 더 많이 보이는데요.



주말인 내일(19일)도 큰 일교차에 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



보시는 것처럼 오늘은 하늘에 구름이 다소 끼었지만, 내일은 동해안을 제외하고는 하늘에 구름도 거의 없어서 낮에는 덥고 해가 지고 나면 금세 또 서늘해지겠습니다.



적절한 옷차림으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.



내일 낮까지 동해안과 제주 지역은 비가 조금 더 이어지겠습니다.



양은 5~20mm로 많지는 않겠습니다.



한편 제주는 내일까지, 영남 해안가는 모레까지 강한 바람이 불겠고요, 또 당분간 동쪽 해안가로는 강한 너울성 파도가 백사장으로 강하게 밀려들 수 있어 가급적 해안가 접근은 자제하셔야겠습니다.



수도권과 충청 지역은 하늘이 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 차츰 건조해지고 있습니다.



바람도 다소 강하게 불어 산불 사고 각별히 주의하셔야겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 19도, 전주가 18도로 선선하겠고요, 낮에는 동풍의 영향으로 서쪽 중심으로 덥겠습니다.



서울이 29도, 광주가 30도까지 오르겠습니다.



절기상 추분인 다음 주 수요일까지는 대체로 맑고 일교차 큰 초가을 날씨가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)