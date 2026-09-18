[이슈빡] '돈값'이 비싸진다…미국 이어 일본도 기준금리 인상

방송 내용을 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다 .



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 박상준 (와세다대 국제학술원 교수), 이춘광 (레그넘투자자문 대표)

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미국에 이어 일본 중앙은행이 오늘(18일) 기준금리를 올렸습니다. 앞서 한국도 2연속 기준금리를 인상했죠. 전 세계가 긴축의 시대에 진입하면서 '돈값'이 비싸지고 있습니다. 돈을 빌린 개인과 기업, 정부 모두 부담이 커지게 됐는데요. 금리 인상 시기에 내 돈을 지키고 불리려면 어떻게 해야 할까요.



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