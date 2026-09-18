"레버리지 ETF 도입, 부족함 있어"…"부동산 안정될 것"

<앵커>



이어서 경제 분야도 보겠습니다. 이재명 대통령은 단일종목 레버리지 ETF 도입에 대해 "부족함이 있었다"고 인정하면서도, 어떤 과정으로 누가 결정했는지는 파악하지 못하고 있다고 밝혔습니다. 또, 서울의 부동산 가격은 정부 정책을 통해 점차 안정될 것이라고 낙관했습니다.



박재연 기자가 전하겠습니다.



<기자>



우리 증시의 변동성을 키웠단 비판을 받는 단일종목 레버리지 ETF의 도입 결정이 잘못됐다고 보느냐고 묻는 질문에, 이재명 대통령은 보완 조치로 지금은 문제가 안 된 상태라면서도 비판은 가능하다며 이렇게 답했습니다.



[이재명 대통령 : 정부 정책에 불안정성이 좀 있었던 거 아닌가 싶고요. 부족함이 있었던 건 맞는 것 같습니다.]



보수 야권 등은 김용범 전 청와대 정책실장 등이 주도해 레버리지 ETF의 도입을 밀어붙였단 주장을 펴고 있는데, 이 대통령은 도입 과정과 책임론에 대해 이렇게만 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 그게 어떤 과정으로 결정됐는지 세부적인 절차 내용은 제가 아직 파악하지 못하고 있습니다. 누군가는 결정을 했겠죠.]



서울 부동산 문제엔 수도권 집중이 근본적인 원인이라며 지역균형 발전과 공급 확대 의지를 거듭 강조했습니다.



강남 지역은 가격 하락이 확산되고, 외곽 지역은 오르고 있다며 이렇게 분석하기도 했는데,



[이재명 대통령 : 강남은 꼭대기, 다른 데는 이렇게 낮게 돼 있는데 여기는 이제 내리고 여기는 살짝 오르는 일종의 '평탄화 작업'이 진행되는 것 같습니다.]



청와대는 이 '평탄화 작업' 발언에 대해 "가격 변동 추이에 대한 설명"이라면서 "국민 부담이 커진 상황을 무겁게 받아들이고 있다"고 부연하기도 했습니다.



전세 제도와 관련해선 이런 문답이 오갔습니다.



[이재명 대통령 : ((전세는) 서서히 사라져야 할 제도라는 말씀을 하셨는데.) 사라질 것이라고 했지 내가 언제 사라져야 한다고 했겠습니까?]



이재명 대통령은 규제, 공급, 세제 등 최대한 할 수 있는 조치로 부동산 시장은 점차 안정될 거라고도 내다봤는데, 이번 기자회견을 통해 부동산 정책 기조의 변화가 아닌 일관성에 중점을 뒀단 평갑니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 전민규)