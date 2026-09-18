김승원 임명에는 "결론 못 내려"…지지층엔 "동지" 호소

<앵커>



여당 주도로 김승원 법무장관 후보자의 인사청문보고서가 청와대로 보내졌고, 이제 남은 건 대통령의 결단인데요. 이재명 대통령은 아직 결론 내리지 못했다고 밝혔습니다. 또, 이 대통령은 최근 떨어진 지지율과 여권 분열의 원인을 자신에게 돌렸고, 전통적 지지층을 향해선 모두가 친문, 친노, 동지들이라고 강조했습니다.



보도에 강민우 기자입니다.



<기자>



민주당이 어제(17일) 국회에서 단독 처리한 김승원 법무장관 후보자에 대한 인사청문보고서를 송부받았지만, 아직 김 후보자에 대한 임명안을 재가하진 않은 이재명 대통령.



임명 여부를 묻는 질문에 인사는 하면 할수록 어렵다고 전제한 뒤, 국민 눈높이를 고려해 신중히 결정하겠다며 결론은 아직 못 내렸다고 답했습니다.



[이재명 대통령 : 국민 검증 과정에서 여러 가지 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있습니다. 아직 최종 결론은 내지 못했고….]



김 후보자를 비롯해 낙마한 용혜인 전 성평등가족부 후보자 등 최근 개각을 둘러싼 논란에 대한 질문엔 직접적인 언급 대신, '인사 시스템을 재점검해 보려 한다'고 말을 아꼈습니다.



대통령 지지율의 하락에 대해선, 배려나 섬세함, 소통이 부족했다고 몸을 낮췄습니다.



[이재명 대통령 : '저의 부족 때문이었다'라는 생각을 하게 됐습니다. 결국 국민에 대한 존중심이 좀 부족하지 않았을까.]



특히 검찰 개혁 이슈 등으로 불거진 여권 내 강경파와 온건파의 분열상과 전통적 지지층 지지율의 하락에 대해선 답변에 상당한 시간을 할애했습니다.



같은 곳을 바라보는 사람들이 경로와 방법이 다르다고 진심을 의심하진 말아달라고 했고, 또 혐오의 언어를 주고받는 현실이 안타깝다고도 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 우리는 모두 친문이고 친노이며 친 김대중이고 이재명의 동지들입니다.]



검찰 개혁이 종착점에 다다랐다며, 지지층에 이런 당부도 했습니다.



[이재명 대통령 : '검찰을 편들어서 뭘 하려고 한다', '개혁에 후퇴한다' 이런 의심은 거두어 주시기를 다시 한번 부탁드립니다.]



이 언급은 검사 출신인 김지용 중대범죄수사청장 후보자 지명에 대한 범여권 내 일부 강경파의 반발을 염두에 둔 걸로도 풀이되는데, '검찰 개혁 의지는 변함없다'고 강조한 셈입니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희)