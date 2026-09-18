"전쟁 파병 없다…대미 투자, 동의 쉽지 않은 부분 있어"

<앵커>



이번엔 미국과 얽힌 통상 안보 현안입니다. 이재명 대통령은 호르무즈 해협 파병에 대해선, 전쟁 파병은 없다고 단언했습니다. 대미 투자는 거의 합의가 됐지만, 자신이 동의하기 쉽지 않은 부분이 있어 다시 협의하고 있다고 전했습니다.



이어서 김혜영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 기자회견에서 호르무즈 해협 파병 문제에 대해 '전쟁 불개입' 원칙엔 변함이 없다며 "전쟁 파병은 없다"고 명확히 말했습니다.



[이재명 대통령 : 전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없습니다. 그건 명백하게 말씀드릴 수 있습니다.]



다만 다른 국가들처럼 우리 상선과 원유 수송로, 그리고 국민의 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 해야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : (이미) 청해부대가 파견돼서 국민 안전 위협에 군이 대응하고 있습니다. 이를 강화하는 부분에 대해서 우리가 검토하고 고심하고 있다는 건 또 사실이죠.]



이에 따라 군 자산을 보내는 경우라도 호르무즈 해협의 외곽에서 인원을 최소화한 형태로 현실적 기여를 도모하는 방향이 될 거란 관측이 나옵니다.



이 대통령은 대미 투자 협상의 경우, '상업적 합리성'의 기준을 강조해 왔는데, 다만, 최종 단계에서 일부 사안에 대해 자신이 제동을 걸었음을 시사했습니다.



[이재명 대통령 : 거의 합의가 됐다고 하는데 제가 내용을 보니까 동의하기가 쉽지 않은 부분들이 좀 있어서 다시 또 얘기를 하는 중입니다.]



'동의 어려운 부분'에 대해, 여권 관계자는 "그동안 거론돼 온 미국 내 원전과 가스복합화력발전소 건설에 따른 투자금 회수 원칙 등에 관한 것"이라고 전했는데, 이 대통령은 국익이 최우선이란 취지로 이런 언급도 덧붙였습니다.



[이재명 대통령 : 즉흥적으로 또는 어떤 관계, 압박, 강요나 뭐 이런 거에 흔들리면 안 된다고 생각해요. 뭐 미국이 그런다는 건 아닙니다.]



이 대통령은 "북미 관계 진전을 위해 우리 정부가 해야 할 역할이 있다"며 북미 대화에서 '한국 패싱'의 우려는 안 해도 된다고 설명하기도 했습니다.



(영상취재 : 조춘동·정상보, 영상편집 : 박선수)