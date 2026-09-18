'이현중 26점' 남자 농구, 12년 만에 AG 결승 진출…은메달 확보

▲ 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 77대 51로 승리하며 결승을 진출한 한국 선수들이 기뻐하고 있다.

한국 남자 농구 대표팀이 12년 만에 아시안게임 결승에 진출했습니다.니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 남자 농구 대표팀(국제농구연맹 랭킹 57위)은 오늘(18일) 오후 일본 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전에서 이란(28위)을 77-51로 꺾었습니다.이로써 남자 농구 대표팀은 이번 대회 한국 선수단에서 처음으로 은메달을 확보했습니다.이번 대회는 19일 개회식이 열리지만, 남자 농구는 10일부터 경기가 진행돼 이날 준결승을 치렀습니다.한국은 금메달을 획득한 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 남자 농구 결승 무대를 밟았습니다.2018년 자카르타·팔렘방 대회 땐 동메달을 따냈던 남자 농구 대표팀은 2023년 열린 2022 항저우 대회에선 8강에서 탈락하고 역대 최저 순위인 7위에 그쳤으나 이번 대회에서 결승행으로 명예 회복에 성공했습니다.아울러 대표팀은 '이란 징크스'도 깼습니다.한국은 남자 농구 국가대표 간 맞대결에서 이 경기 전까지 이란에 13승 10패로 앞서 있었으나 인천 아시안게임 결승전에서 승리한 이후엔 항저우 아시안게임 순위 결정전까지 6연패를 당하다가 이날 마침내 이겼습니다.대표팀은 20일 결승전에서 일본-중국 대결의 승자와 격돌합니다.지난 3경기 연속 세 자릿수 득점을 올리는 화끈한 공격력을 뽐냈던 한국은 이날은 끈끈한 수비의 이란을 만나 초반엔 저득점 경기를 펼쳤습니다.이정현(소노)과 이현중의 연속 3점 슛으로 기선을 제압한 뒤 금세 따라잡혔으나 이현중과 이우석(국군체육부대)의 외곽포가 다시 연속으로 터지며 주도권을 잡았고, 12-8로 1쿼터를 마쳤습니다.2쿼터엔 양 팀 공격이 더 활발해진 가운데 한국은 이현중과 이우석을 앞세워 틈을 벌리기 시작했습니다.이현중은 6분 10여 초를 남기고 집념의 팁인 득점으로 21-10을 만들었고, 1분 55초 전엔 31-20으로 앞서는 3점 슛을 꽂았습니다.33.9초를 남기고는 이우석이 3점 플레이를 만들어내며 34-22로 앞선 한국은 2쿼터 종료 직전 이현중의 패스에 이은 이우석의 골밑슛으로 36-24 리드 속에 전반을 마무리했습니다.3쿼터 중반 이현중과 이정현의 연속 외곽포로 5분 30여 초를 남기고 47-31로 도망간 한국은 3분 46초 전엔 이현중의 장거리 3점 슛까지 꽂히며 50-33으로 달아났습니다.34.8초가 남았을 때는 이현중이 다시 외곽포를 터뜨리고 상대 파울에 따른 추가 자유투까지 넣는 '4점 플레이'가 나오며 한국은 61-37 리드로 4쿼터를 맞이했습니다.4쿼터에도 여유로운 리드를 이어간 한국은 벤치 멤버를 고르게 가동한 가운데 대승으로 결승행을 완성했습니다.이현중이 3점 슛 7개를 포함해 양 팀 최다 26점에 14리바운드로 펄펄 날았고, 이우석이 19점, 이정현이 11점을 보태며 동반 활약했습니다.이날 한국은 팀 전체 3점 슛 33개를 던져 14개를 적중, 2점 슛(12/26)보다 더 많이 넣었습니다.이란은 3점 슛 23개 시도 중 2개만 들어가 외곽에서 한국이 압도했습니다.(사진=연합뉴스)