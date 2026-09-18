'2승 도전' 장은수, 하나금융그룹 챔피언십 2R 단독 선두

▲ 장은수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 2라운드에서 장은수 선수가 단독 선두에 올랐습니다.장은수는 경기도 안산시 대부도의 더헤븐CC에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 버디만 3개를 잡아 3언더파를 쳤습니다.중간 합계 4언더파를 기록한 장은수는 공동 2위 황유민, 김민선(김민선7), 홍진영(홍진영2)에 1타 앞서 순위표 맨 윗자리에 이름을 올렸습니다.지난달 제주삼다수 마스터스에서 데뷔 10년 만에 감격의 첫 승을 달성한 장은수는 시즌 2승이자 통산 2승에 도전합니다.올 시즌부터 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활동하고 있는 황유민이 2라운드에서 1타를 줄여 합계 3언더파로 김민선, 홍진영과 함께 선두와 1타 차 공동 2위에 올랐습니다.황유민의 KLPGA 투어 출전은 올해 두 번째로, 앞서 지난 7월 롯데 오픈에서는 공동 6위에 올랐습니다.첫날 공동 선두였던 박민지는 2타를 잃고 합계 1언더파 공동 6위로 밀렸습니다.지난 5월 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승해 故 구옥희와 신지애에 이어 역대 3번째로 정규 투어 통산 20승을 달성한 박민지는 1승만 추가하면 통산 최다승 신기록을 세우게 됩니다.지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 이다연은 합계 2오버파, 공동 23위에 자리했고, 시즌 다승(4승)과 대상 포인트, 상금랭킹, 평균타수 등 주요 부문에서 모두 선두를 달리고 있는 서교림은 합계 4오버파, 공동 38위로 반환점을 돌았습니다.총상금 15억 원, 우승 상금 2억 7천만 원이 걸린 이번 대회는 오는 일요일(20일)까지 4라운드로 열립니다.(사진=KLPGA 제공)