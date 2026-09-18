장동혁 "국민에게 고통 주지 말고, 대통령 자리에서 내려와야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견과 관련해 입장을 밝히고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령의 기자회견에 대해 "국정 실패에 대한 반성은 없었다"고 평가하며 "대통령 자리에서 내려와야 한다"고 주장했습니다.장 대표는 오늘(18일) 오후 국회에서 이 대통령 기자회견에 대한 자신의 입장을 밝혔습니다.장 대표는 "국민이 원하는 국정기조 전환은 끝내 거부했다"며 "처음부터 끝까지 남 탓만 했다"고 주장했습니다.이어 "더 이상 이재명 대통령에게는 어떤 변화도 어떤 통합도 기대할 수 없음을 오늘 분명히 확인할 수 있었다"며 "시간 버리고 귀만 버렸다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "이제 국민이 심판해야 한다"며 "이제는 대통령이 헌신짝처럼 내팽개친 민생, 국민의 힘이 꼼꼼하게 챙기겠다"고 약속했습니다.장 대표는 이 대통령을 탄핵해야 한다고 생각하느냐는 질문에 "국민들께서 이미 판단하셨을 것"이라며 "이미 바꿔놓은 여러 가지 시스템이 헌법에 위반되는 것이 한둘이 아니다"라고 답했습니다.그러면서 "이제 국민에게 더 이상 고통스러운 존재가 되지 말고 대통령의 자리에서 내려와야 될 때가 되었다고 생각한다"고도 덧붙였습니다.장 대표는 김승원 법무장관 후보자 임명을 강행할 경우엔 "오는 22일 국민 보고대회보다 더 강력한 투쟁 수단을 열어두고 검토할 필요가 있다고 생각한다"고 말했습니다.장 대표는 이 대통령이 연임 생각이 없다고 밝힌 만큼 개헌 논의에 동참해야 한다는 당내 일부 주장에 대해선 선을 그었습니다.장 대표는 "정점식 원내대표께서도 교섭단체 대표 연설에서 이재명 정부에서 개헌은 없다라고 명확한 입장을 밝혔다"며 "이재명 대통령이 대통령이라는 자리에 있는 한 저는 그 자체가 개헌의 걸림돌이라는 말을 여러 차례 말씀드렸다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)