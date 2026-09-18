장동혁 "국민에게 고통 주지 말고, 대통령 자리에서 내려와야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견과 관련해 입장을 밝히고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령의 기자회견에 대해 "국정 실패에 대한 반성은 없었다"고 평가하며 "대통령 자리에서 내려와야 한다"고 주장했습니다.
장 대표는 오늘(18일) 오후 국회에서 이 대통령 기자회견에 대한 자신의 입장을 밝혔습니다.
장 대표는 "국민이 원하는 국정기조 전환은 끝내 거부했다"며 "처음부터 끝까지 남 탓만 했다"고 주장했습니다.
이어 "더 이상 이재명 대통령에게는 어떤 변화도 어떤 통합도 기대할 수 없음을 오늘 분명히 확인할 수 있었다"며 "시간 버리고 귀만 버렸다"고 덧붙였습니다.
장 대표는 "이제 국민이 심판해야 한다"며 "이제는 대통령이 헌신짝처럼 내팽개친 민생, 국민의 힘이 꼼꼼하게 챙기겠다"고 약속했습니다.
장 대표는 이 대통령을 탄핵해야 한다고 생각하느냐는 질문에 "국민들께서 이미 판단하셨을 것"이라며 "이미 바꿔놓은 여러 가지 시스템이 헌법에 위반되는 것이 한둘이 아니다"라고 답했습니다.
그러면서 "이제 국민에게 더 이상 고통스러운 존재가 되지 말고 대통령의 자리에서 내려와야 될 때가 되었다고 생각한다"고도 덧붙였습니다.
장 대표는 김승원 법무장관 후보자 임명을 강행할 경우엔 "오는 22일 국민 보고대회보다 더 강력한 투쟁 수단을 열어두고 검토할 필요가 있다고 생각한다"고 말했습니다.
장 대표는 이 대통령이 연임 생각이 없다고 밝힌 만큼 개헌 논의에 동참해야 한다는 당내 일부 주장에 대해선 선을 그었습니다.
장 대표는 "정점식 원내대표께서도 교섭단체 대표 연설에서 이재명 정부에서 개헌은 없다라고 명확한 입장을 밝혔다"며 "이재명 대통령이 대통령이라는 자리에 있는 한 저는 그 자체가 개헌의 걸림돌이라는 말을 여러 차례 말씀드렸다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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