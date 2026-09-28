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[지식의 발견] 트럼프-시진핑 'AI 동상이몽' 확인됐다!…'3등' 한국이 가야 할 길은 (ft. 윤성로 서울대 교수)

정유미 기자
작성 2026.09.28 18:32 조회수
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우리만의 AI를 만드는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트가 진행 중입니다. 저부터도 그렇고 이미 많은 사람들이 챗GPT, 제미나이, 그리고 클로드 같은 미국 빅테크들의 AI를 이미 사용하고 있는 상황에서 왜 또 큰돈을 들여 ‘독자 AI’를 만들어야 하는 걸까요? SBS <지식의 발견>이 서울대 전기정보공학부의 윤성로 교수에게 그 이유를 물어봤습니다. 윤 교수는 일단 능력이 안 되는 나라는 어쩔 수 없이 해외 모델에 의존할 수밖에 없지만, ‘국뽕’이 아니라, 우리는 그 능력이 된다고 강조했습니다. 한국 AI의 현실과 가야 할 길, 이 영상으로 정리하시죠.

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작지원 : SK텔레콤, 제작 : 디지털뉴스부)
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