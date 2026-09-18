'의대 증원 취소' 의대생들 단체소송 또 각하…"소송 실익 없어"

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윤석열 정부 당시 이뤄진 의과대학 입학 정원 증원을 취소해달라며 의대생들이 제기한 소송이 또 각하됐습니다.전국 40개 의대·의학전문대학원 학생 1만 3천여 명이 세 차례에 걸쳐 제기한 소송 중 마지막 사건으로 앞선 두 소송에서도 같은 결론이 나왔습니다.서울행정법원 행정3부(호성호 부장판사)는 18일 의대 재학생 4천58명이 보건복지부 장관과 교육부 장관을 상대로 낸 입학정원 증원처분 등 취소 소송을 각하했습니다.전국 의대생들은 정부가 2024년 2월 발표한 의대 입학정원 2천 명 증원 방침을 취소해달라며 같은 해 4월 소송을 제기했습니다.앞서 지난 6월 25일 같은 날 선고된 두 소송에서도 법원은 각하 판결을 내렸습니다.당시 법원은 정부의 의대 정원 증원 발표가 교육부 장관이 보건복지부 장관과 협의한 내용을 발표한 것에 불과해 취소소송의 대상이 되는 행정처분으로 보기 어렵다고 판단했습니다.또 이미 기존 증원·배정 처분의 효력이 사라진 만큼 이를 취소해달라고 소송할 실익이 없다고 봤습니다.구체적으로 2025학년도와 2026학년도 입학정원 배정 부분은 처분 집행으로 효력이 소멸했고, 2027~2031학년도 의대 정원은 대학별로 새롭게 배정하기로 해 증원배정 처분을 사실상 철회했다고 봤습니다.이에 따라 의대생들의 권리나 이익 침해가 해소됐고, 기존 처분을 취소하더라도 처분 이전 상태로 되돌릴 수 없어 소송을 통해 취소를 구할 이익이 없다고 판단했습니다.의대생들은 감사원이 의대 증원 과정의 절차적 문제 등을 지적한 만큼 같은 문제가 재발할 수 있다며 위법 여부를 따져야 한다고 주장했지만, 당시 법원은 반복될 우려가 없다며 받아들이지 않았습니다.두 판결은 의대생들이 항소를 취하하면서 모두 지난 7월 확정됐습니다.이와 별도로 전국 33개 의대 교수협의회가 같은 취지로 제기한 취소 소송 역시 지난해 3월 각하됐습니다.(사진=연합뉴스)