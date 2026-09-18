[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● "집값 반드시 안정"
한민수 / 민주당 최고위원
"공급 부족, 전임 정부 시작은 사실…체감 가능한 부동산 정책 나올 것"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"부동산 문제 핵심 '전세 품귀·월세 폭등'…서민들에 전세는 '주거 사다리'"
"3040 '부동산 영끌' 악마화, 부동산 시장에 반하는 것"
최선호 / SBS 논설위원
"李, 강남불패·집값 평탄화 등 부동산 관련 인식 향후 쟁점화 가능성"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "강남 하락, 외곽 상승 '평탄화'…언제 전세 사라져야 한다고 했나"
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