[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● "김승원 임명 최종 결론 못내"
한민수 / 민주당 최고위원
"李, 인사 시스템 재점검 입장…국회도 인사청문회 제도 손봐야"
"김승원 의혹 해소돼 역량 펼칠 기회줘야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"李, 기자회견 이후 김승원 임명 강행 시 시간벌기 비판 직면"
"김승원, 대통령 공소취소와도 연관…임명 결정 따라 공소취소 논란 재점화"
최선호 / SBS 논설위원
"김승원 임명, 기자들 예상과 다른 답변…'지명 철회' 가능성 지켜봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "김승원 임명 결론 못 내, 인사시스템 재점검"…최선호 "임명 강행 예상 빗나가"
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