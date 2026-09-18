[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● "조작기소 특검, 진상규명만"
한민수 / 민주당 최고위원
"국민의힘, 공소 취소 '정치적 프레임' 짠 것…더 이상 논란 불필요"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이 대통령, '퇴임 후 재판 받겠다'는 말 안 해…대통령 사건만 특검하나"
최선호 / SBS 논설위원
"조작기소 특검, '진상규명 집중' 입장…野, 수사 이후 '공소취소' 의심 여전"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이 대통령 "특검은 진상 규명만"…김근식 "퇴임 후 재판 받겠다 선언 없어 부족"
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