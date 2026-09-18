[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
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● "지지율 하락 제 부족함 때문"
한민수 / 민주당 최고위원
"李, 연임·공소취소 등 명확하게 입장 표명…국민 목소리 경청한 결과"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"李, 연임 논란 쐐기 긍정적 평가…민주 내부만 고려한 기자회견"
최선호 / SBS 논설위원
"기자회견, 전반적으로 차분한 분위기…'몸을 낮춘다'는 의도로 분석"
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[여담야담] "지지율 하락, 제 부족함 탓…연임 생각 없어" 이 대통령, 웃음기 빼고 자세 낮췄다
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