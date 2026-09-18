장동혁 "이재명 대통령, 생각 바뀌지 않아…현란한 말재간만"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령의 기자회견이 끝난 뒤 "(대통령이) 생각이 하나도 바뀌지 않았다"며 "현란한 말재간만 남은 회견"이라고 평했습니다.장 대표는 오늘(18일) 오후 자신의 SNS에 이 대통령 기자회견에 대한 본인의 생각을 적었습니다.장 대표는 이 대통령의 개헌 발언을 두고 "'연임할 생각이 전혀 없다'고 했다. '연임하지 않겠다'는 분명한 선언이 그리 어려운가?"라고 지적했습니다.이어 "'모두의 대통령'이라면서 좌파들에게만 손을 내밀었다"며 "'친문, 친노, 친김대중'만 '이재명의 동지'들이라고 선언했다"고 주장했습니다.그러면서 "국민 통합이 아니라 좌파 통합이 목표인 모양이다"라고 덧붙였습니다.이 대통령의 경찰 개혁 구상안에 대해서는 "경찰총장 임명도 안 하면서, 경찰 개혁하겠다는 말부터가 어불성설"이라고 지적했습니다.장 대표는 또 이 대통령이 자신을 '정치적 수사의 피해자'라고 주장한 데 대해서는 "불법 대북 송금, 대장동, 백현동, 모두 공범들은 유죄 판결을 받았고, 본인의 선거법 위반 사건은 대법원에서 사실상 유죄 판결이 났다"며 "어떻게 본인이 '피해자'라는 것인가?"라고 반문했습니다.이 대통령이 김승원 법무장관 후보자 거취와 관련해 '최종 결론을 못 내렸다'고 한 데 대해서는 "결국 '공소취소'에 대한 미련을 버리지 못했다는 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 이 대통령의 부동산 관련 발언에 대해서는 "부동산 정책, 1도 고칠 생각이 없음을 확인했다"며 "공급 부족은 '남 탓'에, 집값 상승은 '대출 탓'을 했다"고 지적했습니다.그러면서 "하나마나 기자회견, 이럴 거면 왜 했는지 모르겠다"며 "국민 더 열받게 하는 게 목표였나?"라고 비꼬았습니다.(사진=연합뉴스)