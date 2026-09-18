[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 공영민 고흥군수
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Q. 공영민 고흥군수, '84.34%' 전국 최고 득표율…각오는?
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Q. '2026 고흥 유자축제', 11월 개막…관전 포인트는?
Q. '세일즈맨' 된 고흥군수…농수산물 수출 판로 개척 성과는?
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※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[네트워크톡톡] 공영민 고흥군수 "유자의 고장 이어 우주항공 복합도시로…'우주선 철도' 추진 총력"
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