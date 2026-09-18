[현장영상] "어머 미치겠다" 부산 공원 수로에 나타난 '검은 물체'

부산해양경찰서에 따르면 오늘(18일) 오전 8시 57분쯤 부산 친수공원 수로에서 상어를 목격했다는 행인의 신고가 접수됐습니다.



3∼4ｍ 크기의 이 상어는 시민이 다니는 산책로 가까운 곳까지 진입한 것으로 알려졌습니다.



해경은 국립수산과학원 권고에 따라 상어를 포획하지는 않고 외해 쪽으로 유도하는 중입니다.



해경 관계자는 "상어가 공격성을 보일 수 있는 만큼, 시민들은 혹시 모를 위험에 대비해 친수공원 물가 쪽으로 접근을 자제해달라"고 당부했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 출처 : 부산해양경찰서, 제보영상(익명), 제작 : 디지털뉴스부)