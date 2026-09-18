[똑소리톡] 'AI 해고'는 핑계? "진짜 이유는 따로 있죠" 한·미 블라인드 데이터에 드러난 대기업들의 속내

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한국 시가총액 1,000대 기업 재직자 91%가 가입해 있는 '블라인드'. 미국에서도 실리콘밸리 테크기업 재직자들은 80% 안팎이 가입한 게시판으로 성장했습니다. 이 블라인드 게시판에 모이고 있는 빅데이터들에서 지금 당장 우리가 알아야 할 일자리들의 변화 모습들이 한 눈에 보입니다. 특히 지금도 급속도로 전개되고 있는 AI 침투에 대한 '인간의 대응법', 오늘부터 추석 연휴 안팎까지 문성욱 팀블라인드 대표와 함께 시리즈로 알아봅니다!



AI가 불러 온 '해고 광풍'은 미국에선 이미 테크업계에서 시작돼 일반 사무직까지 확산됐습니다. "사실상 회사에선 사장도 필요 없어질지 몰라요. 회사란 곳에 인간이라고는 투자자(이사회)만 남을 수도 있죠. 다만... " (문성욱 팀블라인드 대표)



과연 앞으로 인간에게 '안전한 직업'이 존재할까요? 문성욱 대표는 "솔직히 지금으로서는 아무것도 확실하지 않아 보인다"고 고백했습니다. 다만, 현재 세계에서 가장 빠르게 질주하고 있는 회사 재직자들의 속내를 가장 신속히 '캐치'할 수 있는 문 대표가 들려주는 '지금의 불확실성에 현재 기준으로 가장 효율적으로 대처하는 법'은 꼭 들어둬야 할 필요가 있어 보입니다.



미국에서 테크 일자리가 감소하는 한편 역설적이게도 인도의 채용 기회는 늘어나고 있습니다. 인도 GCC 인력 규모는 7년 사이 69% 증가했습니다. 미국 일자리는 줄었지만, 인도 일자리는 늘었다? "미국에서 비싸게 일하던 사람을 해고해서, 그가 어쩔 수 없이 인도로 돌아가 더 저렴한 인력이 되는 겁니다. 그리고 그의 일자리 수명도 언제까지일지 몰라요."



"AI가 인간을 이미 대체했기 때문에 인간 피고용인들을 줄인다? 아뇨, 진짜 이유는 사실 따로 있죠."



"아마존 게임에서 핵심 인력이던 분들이 모두 잘렸어요. 특정 파트가 AI로 완전 대체돼서 이제 그 파트엔 더 이상 인간이 없거든요. 그분들은... "



AI 시대, 도대체, 마지막까지 살아남는 인간은 누구일까? [똑소리Talk]에서 권애리 기자가 문성욱 대표와 하나하나 똑!소리나게 짚어봤습니다.



1. "대기업 들어갔는데… 1년 뒤 해고?"

2. 미국 빅테크들, 왜 '회전문'이라고 부를까?

3. 회사에 남을 자는 투자자(이사회) 뿐?

4. 해고된 사람들, 어디로 갔나?

5. "AI는 핑계" 진짜 해고 이유 따로 있다?

6. 미국 떠난 고급 인력들, 몸값만 낮아졌다

7. "아무리 길어야 2-3년 남았다"

8. 현대차는 클로드… 농협은 챗GPT

9. "AI, 위협적인데… 손도 너무 많이 가요"



(취재 : 권애리, 촬영 : 박우진, 구성 : 정서우, 편집 : 박서연, 디자인 : 채지우, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)