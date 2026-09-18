전기충격기 들더니 "같이 죽자"…등굣길 난동 교사 결국

▲ 전기충격기 (자료사진)

경북 구미의 한 중학교에서 30대 교사가 전기충격기를 들고 등교하는 학생들을 위협하는 사건이 발생했습니다.구미경찰서 등은 오늘(18일) 오전 8시 14분쯤 구미시의 한 중학교 교문에서 해당 학교 교사인 A 씨가 전기충격기를 들고 학생들을 위협한다는 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.A 씨는 등교하는 학생들을 향해 10여 분간 "오늘 죽을 거다", "같이 죽자" 등의 소리를 지른 것으로 알려졌습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 붙잡았습니다.이 과정에서 다친 학생이나 교사는 없는 것으로 전해졌습니다.A 씨는 우울증 관련 약물을 복용해 온 이력이 있는 것으로 알려졌습니다.최근 학생 지도 문제 등으로 주변 교사와 갈등을 빚은 것으로 알려진 A 씨는 근무 태도와 관련해 징계를 받은 적은 없습니다.다만 이전 근무 학교에서도 동료들과 마찰이 있었던 것으로 전해졌습니다.학교 측은 A 씨가 정상 출근한 뒤 동료들에게 학생들의 등교 지도를 하겠다고 말하고 교문으로 나갔다가 난동을 부린 것으로 확인했습니다.이 과정에서 다른 사람과 물리적 접촉은 없었던 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨가 자신이나 다른 사람에게 위해를 가할 위험이 있다고 판단해 지역 병원에 긴급입원 조치했습니다.경찰은 A 씨가 퇴원하는 대로 정확한 사건 경위를 조사할 계획입니다.또, 평소 학생들을 상대로 정서적 학대 행위를 했는지 아동복지법 위반 여부도 조사할 방침입니다.구미교육지원청은 A 씨가 붙잡힌 뒤 전문상담교사 12명을 해당 학교에 파견해 학생들을 대상으로 심리 상담을 진행하고 있습니다.이번 사안과 관련한 내용도 학부모들에게 알렸습니다.불안감이 높은 학생들을 위해 당분간 24시간 1대1 긴급 상담 체제도 유지합니다.A 씨에 대해서는 학생 접근 금지 명령 등 법적 대응도 고려하고 있습니다.경북도교육청은 "현재 물의를 일으킨 교사는 직무에서 즉각 배제했으며 경찰의 수사가 개시되면 직위 해제 등 조치를 할 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "해당 학교의 빠른 안정을 지원하고 유사 사례가 재발하지 않도록 교원의 심리 지원 등 관련 제도를 재점검하고 대책을 마련할 예정"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)