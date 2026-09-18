전통시장 간 이형일 "민생 부담 덜고 소상공인 경쟁력 향상 노력"

▲ 공릉 도깨비시장 방문한 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자

이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 오늘(18일) 서울 노원구 공릉 도깨비시장을 찾아 추석을 앞둔 생활 물가 동향을 점검하고 상인들의 애로사항 등을 청취했다고 재경부가 전했습니다.그는 정부가 민생 안정 대책으로 추진 중인 국산 농축수산물 구매액 온누리상품권 환급(2만 원 한도)이 원활하게 이뤄지고 있는지 시장 내 환급 부스를 찾아가 살피기도 했습니다.이 후보자는 "전통시장은 국민의 일상과 지역경제가 맞닿아 있는 대표적인 민생 현장"이라며 "앞으로도 장바구니 물가와 전통시장·소상공인의 어려움을 세심히 살피고 정부의 민생안정대책이 현장에서 원활히 집행되도록 이행 상황을 점검하는 등 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔습니다.그는 "당면한 민생 부담을 덜어드리는 것과 함께 소상공인의 자생적인 경쟁력을 높이는 노력도 중요하다"며 "경제 회복의 온기가 소상공인을 비롯한 민생 현장 곳곳에 퍼질 수 있도록 현장의 목소리를 정책에 충실히 반영하고 국민이 체감할 수 있는 민생정책을 속도감 있게 추진하겠다"고 약속했습니다.정부는 앞서 '추석 민생안정대책'과 보완대책을 발표했으며 이에 따라 이달 말까지 지난해의 2배가 넘는 천930억 원 규모의 할인 지원과 성수품 공급 확대를 추진하고 있습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)