이 대통령, 농지전수조사에 "명확한 부동산 투기 가리기 위한 것"

▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(18일) 정부의 농지 전수 조사에 대한 보수 야권 비판에 대해 오해가 있다면서 "개혁 반대자들의 힘이 센 것"이라고 말했습니다.
이 대통령은 이날 청와대에서 진행한 기자회견에서 "이 사안으로 엄청나게 저에게 욕을 하는 것을 알고 있다"며 이같이 밝혔습니다.
이 대통령은 "(비판하는 사람들은) '우리 아버지가 농사를 짓다가 힘들어서 이제 농사를 못 짓는 것인데 강제로 팔라는 말이냐'라고 항의를 한다"며 "그러나 이는 진실이 아니다. 오히려 우리가 이를 매입해 도와줄지언정 제재 대상이 되는 게 아니다"라고 설명했습니다.
그러면서 "정부가 하는 일은 명확한 부동산 투기를 가려내겠다는 것이자, 농지 상황을 알아보기 위한 기초조사"라며 투기가 아닌 휴경지에 대한 제재로 해석해서는 안 된다고 거듭 강조했습니다.
특히 이 대통령은 "그런데 부동산 투기를 하는 사람들이 자기편을 늘리기 위해 '당신도 농사를 안 짓지? 당신도 강제 매각 대상이야' 이렇게 선전을 하는 것"이라고 지적했습니다.
이어 "'농사를 못 지으면 이재명이 (농지를) 뺏는다'고 하면 여기서 사람들이 오해하게 되는 것"이라며 "그렇다고 정부가 일일이 사실이 아니라고 설명하기도 어렵다"고 덧붙였습니다.
이 대통령은 "(제도 개혁을 할 때) 불이익을 당하는 사람들은 자기 것을 지키기 위해 조직된 콘크리트처럼 주변에 선동도 한다"며 "저도 이해를 한다. 당연한 일"이라고 부연했습니다.
또 "(개혁을 하면) 우군도 생기지만 반대자도 생기고, 우군보다 반대자의 힘이 10배 이상 강하다"며 "이래서 개혁의 힘이 점점 약화하는 것"이라고 진단했습니다.
그러면서도 이 대통령은 "저는 해야 할 일을 할 것"이라며 "저는 대통령이 된 것이 권위나 명예를 누리거나 자리가 좋아서 한 게 아니다. 일을 하고 싶어서 한 것"이라고 말했습니다.
이어 "일에 집중하고 결과에 집중하다 보니 그 과정에서 세심하지 못한 게 매우 큰 문제라는 걸 아프게 깨달았다. 언젠가 국민께 진정성을 잘 설명해야 할 것"이라고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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