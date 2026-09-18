한국 남자 하키, 방글라데시 5-0 완파…산뜻한 출발

▲ 아시안게임에 출전한 남자 하키대표팀

한국 남자 하키가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 2회 연속 메달 획득을 위한 첫 단추를 잘 끼웠습니다.민태석 감독이 지휘하는 대표팀은 오늘(18일) 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 대회 A조 조별리그 1차전에서 2쿼터에 터진 배성민(성남시청), 오세용(김해시청), 이강산(인천시체육회)의 연속 골을 앞세워 방글라데시를 5-0으로 꺾었습니다.남자 하키대표팀은 앞서 2022 항저우 아시안게임에서 동메달을 획득해 2014 인천 대회에 이어 8년 만에 시상대에 섰습니다.최강 인도, 개최국 일본과 함께 A조에서 4강 진출을 다투는 우리나라는 1승, 승점 3을 기록하고 이번 대회를 산뜻하게 출발했습니다.한국은 0-0인 2쿼터 5분 20초 만에 배성민이 골문으로 흘러온 볼을 슬라이딩하며 스틱으로 밀어 넣어 앞서갔습니다.이후 1분도 안 돼 오세용이 골문 왼쪽에서 대각으로 2-0으로 도망가는 강슛을 때렸습니다.2쿼터 종료 직전에는 이강산이 문전 혼전 중 스틱으로 방향만 바꿔 추가골을 터뜨렸습니다.한국은 3쿼터 시작과 함께 페널티 코너 찬스에서 주장 양지훈의 중거리 슛, 4쿼터 종료 직전 심재원(이상 김해시청)의 필드골로 쐐기를 박았습니다.우리나라는 오는 22일 오전 11시 같은 장소에서 인도네시아와 2차전을 벌입니다.(사진=대한하키협회 제공, 연합뉴스)