한국 국민의례 시작했는데 '어?'…애국가 대신 나온 뜻밖의 노래

오늘(18일) 일본 기후현 그린 스타디움에서 열린 아이치·나고야 아시안게임 남자 하키 한국과 방글라데시의 경기 전 국민의례에서 애국가 대신 북한 국가가 잘못 송출됐습니다.



장내 아나운서는 곧바로 사과했지만 애국가는 바로 나오지 않았고, 방글라데시 국가가 먼저 연주됐습니다.



애국가는 양 팀이 인사를 나누기 시작한 뒤, 다소 어수선한 상황 속에서 뒤늦게 울려 퍼졌습니다.



개막 전 태극기 사용 제지와 도요토미 히데요시 등장 논란에 이어 또 한 번 황당한 장면이 연출됐습니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)