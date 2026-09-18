'이른 독감' 확산세 지속…의심환자 작년의 4.6배·초등생 최다

▲ 지난 17일 오후 전남광주 북구보건소 예방 접종실에서 의료진이 인플루엔자(독감) 백신의 재고량을 확인하고 있다.

초등학생과 영유아를 중심으로 독감 환자가 늘면서 의심환자가 지난해 같은 기간의 4.6배에 달하고 있습니다.질병관리청에 따르면 의원급 의료기관 800여 곳에 대한 감시 결과 올해 37주차 독감 의심환자는 1천 명당 31.0명으로 집계됐습니다.지난해 같은 기간 6.7명의 4.6배에 달합니다.또 장기적으로 독감 유행이 계속됐던 2023∼2024절기의 13.1명과 비교해도 2배 이상입니다.독감 유행이 이례적으로 일찍 시작되면서 보건당국은 앞서 11일 인플루엔자 유행주의보를 발령한 바 있습니다.병원급 의료기관의 코로나19 입원환자 수도 37주차 287명으로 역시 전 주 대비 증가했다고 질병청은 밝혔습니다.이례적으로 이른 독감 유행에 보건 당국은 어린이와 고령층의 국가예방접종 일정을 앞당기고 백신 공급 상황을 계속 점검하기로 했습니다.(사진=전남광주통합특별시 북구 제공, 연합뉴스)