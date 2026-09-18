민주당, 이 대통령 기자회견에 "민생·개혁·국민 통합 의지 확인"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 18일 국회에서 이재명 대통령 기자회견 생중계를 본 뒤 취재진을 만나 소감을 말하고 있다.

민주당은 이재명 대통령이 기자회견에서 낮은 자세로 국민이 궁금해하는 점에 진솔하게 대답했다고 호평하면서 당도 민생 챙기기를 뒷받침하겠다고 밝혔습니다.김민석 대표는 오늘(18일) 국회에서 이 대통령 기자 회견 중계방송을 시청한 뒤 기자들과 만나 "회견을 보는 동안 대통령과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다"고 말했습니다.이어 "당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴 가겠다"고 강조했습니다.박성준 수석대변인은 국회 소통관 기자회견에서 브리핑을 통해 "이 대통령의 회견은 국민 앞에 솔직하고 겸허한 자세로 국정 현안에 대한 대통령의 생각을 허심탄회하게 밝히는 자리였다"며 "민생, 개혁, 국민통합에 대한 대통령의 의지를 확인했다"고 말했습니다.박 수석대변인은 "특히 지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 개선해 나가겠다는 말씀에 공감한다"며 "국회에서 민생 입법과 정책, 예산을 통해 국민의 실제 삶이 더 나아지도록 뒷받침하겠다"고 했습니다.이어 "국민 앞에 더 낮은 자세로 국민의 뜻과 삶을 더 살피겠다는 이 대통령의 말을 무겁게 받아들인다"면서 "민주당도 국정 운영의 한 축으로 산적한 민생 현안을 해결하고, 국민통합 속 안정적 개혁을 완수하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.전은수 원내대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 '헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하다'며 '연임 개헌' 의지가 없다고 밝힌 데 대해 "이제 국민의힘이 개헌을 거부할 명분은 없다"고 강조했습니다.이어 "그간 국민의힘은 연임 개헌이라는 프레임을 앞세워 개헌 논의를 거부해 왔지만, 이는 애초에 있지도 않은 연임 구상을 포기하는 것처럼 보이게 만들려는 정치공세에 불과했다"고 지적했습니다.전 원내대변인은 "더는 근거 없는 의심을 핑계 삼아 개헌 논의를 가로막지 말라"며 "대통령이 이렇게까지 분명히 밝혔는데도 반대를 이어간다면, 그것은 개헌을 막기 위한 반대일 뿐"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)